Open AI'nin temmuz ayında GPT-5 ticari markası için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Üstelik ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, söz konusu başvuruyu bugün onayladı. Yani artık resmen GPT-5'in yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Geliştirdiği yapay zekâ destekli araçlarla gündemden düşmeyen Open AI, yine çok konuşulacak bir gelişme ile karşımızda. Şirket, an itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) veritabanına yeni bir marka kaydı yaptırmış durumda. Open AI'nin yeni ticari markası "GPT-5" olarak geçiyor. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere ChatGPT'nin gelişmiş bir versiyonunu sunacak yeni bir dil modelinden bahsediyoruz.

18 Temmuz'da başvurusu yapılan ve bugün itibarıyla da USPTO tarafından kabul edilen GPT-5 markası ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu ticari markanın da bir yapay zekâ dil modeli olduğu açıkça belirtiliyor. Buradan, Open AI'nin ChatGPT'nin daha da gelişmiş bir sürümü için kolları sıvadığı yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Ancak yaşanan son gelişme, birkaç ay önce yapılan açıklamalarla çelişiyor.

Daha birkaç ay önce, GPT-5 üzerinde çalışılmadığı açıklanmıştı

Open AI kurucusu ve CEO'su Sam Altman, nisan ayında yaptığı bir açıklamada GPT-5 için herhangi bir çalışma olmadığını söylemişti. Haziran ayında katıldığı bir etkinlikte GPT-5 ile ilgili gelen sorulara yanıt veren Altman, "GPT-5'ten önce yapmamız gereken çok iş var." şeklinde konuşmuştu. Ancak geçen süre zarfında şirketin planlarında değişiklikler olmuş gibi görünüyor. Bu arada; GPT-5 destekli ChatGPT'nin neler sunabileceğine ilişkin detaylı bilgi olmadığını söyleyelim.

GPT-5 ile ilgili bazı iddialar ise şöyleydi:

GPT-5, aslında hiçbir zaman gelmeyebilir(di)

Mart 2023'te aralarında Elon Musk ve Steve Wozniak gibi isimlerin de olduğu 1150 ünlü isim, yapay zekâ odaklı şirketlere yönelik açık mektup yayınladılar. Bu mektupta yapay zekânın riskleri üzerinde duruldu ve sektörle ilgili çalışmaların 6 ay kadar durdurulması gerektiği belirtildi. Aynı tarihlerde, ABD Federal Ticaret Komisyonu Open AI'ye yönelik bir soruşturma açtı. Bu soruşturma kapsamında GPT modellerinin kamu güvenliğini tehdit ettiği ve dağıtımlarının durdurulması gerektiği belirtiliyordu. Yani GPT dil modeli ile ChatGPT, bir daha açılmamak üzere kapatılabilirdi. Ancak geldiğimiz son nokta, böyle bir şey yaşanmayabileceğini gözler önüne seriyor.

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