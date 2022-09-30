Apple'da satın alma bölümünün başkan yardımcılığını üstlenen ve başarılarıyla ün yapan Tony Blevins, TikTok'ta yer aldığı bir video nedeniyle işinden oldu. Blevins, videoda espri niyetine pek de hoş olmayan şeyler söylüyordu.

Günümüzde sosyal medyanın bitki örtüsü haline dönüşen ve dünya çapında TikTok yıldızı Daniel Mac ile popülerleşen “Arabanız güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?” videoları, artık başka bir boyuta ulaştı. Fenomenler, sürekli çok ünlü isimlerle ‘karşılaşmaya’ başlamışken, bugün bu karşılaşmalardan birinin kötü sonuçlandığı öğrenildi.

Bloomberg tarafından aktarılan detaylara göre Apple’da şirketin satın alma bölümünün başkan yardımcılığını üstlenen Tony Blevins, Daniel Mac ile çektiği video nedeniyle işinden oldu. Blevins, videoda 500 bin dolarlık Mercedes-Benz SLR McLaren aracıyla yer alıyor, pek de hoş şeyler söylemiyordu.

Blevins'in işinden kovduran videosu:

Blevins, kendisine yöneltilen hangi işle uğraştığı sorusuna şu cevabı veriyordu:

“Zengin arabalarım var, golf oynuyorum ve büyük göğüslü kadınları okşuyorum ama hafta sonları ve büyük tatil günleri izin alıyorum. Ayrıca muhteşem bir diş sigortam var.”

Öte yandan Blevins, Apple’ın satın alma başkan yardımcısı olarak tedarikçiler ve Apple ortaklarıyla çalışıyordu. Öyle ki son olarak iPhone 14’te uydu bağlantısı için Globalstar ile anlaşma imzalayan ekibin bir parçasıydı. Bugüne kadar maliyetleri düşürmek için tedarikçilerle yaptığı agresif pazarlıklarla ün kazandı.

Bloomberg’in haberine göre Daniel Mac’in videosunun ardından Apple, bir soruşturma gerçekleştirdi. Bu soruşturma sonucunda Blevins’in işine son verildi. Blevins, Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Hatalı mizah girişimimden rahatsız olan herkesten özür diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Bir Apple sözcüsü, Blevins’in Apple’dan ayrılacağını doğruladı. Yerine geçecek isim ise Jeff Wlliams olarak açıklandı.