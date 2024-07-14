Apple, geçtiğimiz haftalarda reddettiği PC emülatörü UTM SE'yi App Store'da yayımladı. Alanında ilk olan uygulama, eski işletim sistemlerinin çalıştırılmasına ve çeşitli oyunlara ulaşılmasına izin veriyor.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeden bahsetmiştik. Bu bağlamda; bir süredir oyun emülatörlerinin App Store'da yayımlanmasına izin veren şirket, iş PC emülatörlerine geldiği zaman aksi tavır sergilemişti. Geliştiriciler de Apple'ın tavrına sert çıkmışlardı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Windows, Mac OS 9 ve Linux sistemlerini taklit eden bir emülatör olan "UTM SE" App Store'da resmen yayımlandı. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan iOS, iPadOS ve visionOS kullanıcıları, an itibarıyla bu emülatöre ulaşabilecekler.

UTM SE, eski yazılımları ve klasik oyunları çalıştırabilecek

UTM SE'yi iPhone'larına yükleyen kullanıcılar, farklı farklı işletim sistemlerini çalıştırabilecekler. Ayrıca söz konusu işletim sistemleriyle gelen eski yazılımları çalıştıracak, o dönemlerin klasikleşmiş oyunlarını da oynayabilecekler.

UTM SE, Apple ekosistemi için büyük önem arz edecek gibi görünüyor. Çünkü geçmişte de çeşitli geliştiriciler, PC emülatörlerini App Store'da yayımlamak istedi. Ancak Apple, söz konusu emülatörlerin tamamını reddetti. İşte UTM SE, yaptığı çalışmalar ile Apple'ın inadını kırmayı başarmış oldu. Bakalım sonraki süreçte ne tür PC emülatörleri, App Store'daki yerini alacak.