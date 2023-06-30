Dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olan Apple'ın piyasa değeri 18 ay sonra tekrar 3 trilyonu aştı. Şirketin hisse fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 192 dolara da ulaştı.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de birçok farklı kategoriden ürün ve hizmetlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, bugün de hisse fiyatlarında önemli bir artışla yepyeni bir rekora imza attı.

Apple’ın piyasa değeri, geçtiğimiz saatlerde 3 trilyon doları aşmayı başardı. Şirket 3 trilyon barajına en son kısa süreliğine Ocak 2022’de ulaşmıştı. Apple, rakiplerine önemli bir fark atarak dünyanın en değerli şirketi konumunda yer almaya devam ediyor.

Apple hisse fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

ABD’li şirketin hisseleri 190,73 doları aşarak 3 trilyon noktasını geçmeyi başardı. Ayrıca hisse fiyatı, Apple’ın tüm zamanlarının en yüksek seviyesi olan 192 dolara ulaşarak ayrı bir rekora da imza attı. Bu haberin yazıldığı an itibarıyla Apple hissesi 192,56 dolardan işlem görüyor.

Apple dünyanın en değerli şirketi unvanını koruyor. Cupertino merkezli şirket, en yakın rakibi olan Microsoft’a (2,5 trilyon dolar piyasa değeri) 500 milyar dolar fark atmış durumda. Listenin ilk beş sıraında yer alan şirketler ise şu şekilde;

Apple – 3 trilyon dolar Microsoft – 2,5 trilyon dolar Saudi Aramco – 2,1 trilyon dolar Alphabet (Google) – 1,5 trilyon dolar Amazon – 1,3 trilyon dolar

Piyasa değerinin 3 trilyon doları geçmesi, uyarılara rağmen yatırımcıların şirketin hizmet ve ürünlerine güvenmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Şirket, mayıs ayında çeyrek gelirinin %3 düşmesinin beklendiğini ifade ederek uyarılarda bulunmuştu. Apple’ın değerinin bu yıl başlarında 2 trilyonun altına düştüğünü ekleyelim. Hisseler, o günden bugüne kadar %53 civarında artış gösterdi. Analistler, artışın sürebileceğini ve değerin 3,8 – 4 trilyon dolara kadar varabileceğini düşünüyor.