Çoğumuz için Apple Watch’ta bulunan düşme algılama özelliği, asla ihtiyaç duymamayı umduğumuz ancak bir diğer yandan da oldukça önemli bir özellik. San Francisco'da bir tasarımcı olan William Bout isimli kişi içinse bu özellik bundan sonra vazgeçilmez olacak gibi duruyor.

Giyilebilir teknolojiyi bundan birkaç yıl önce çok da gerekli bulmazken şu an hayatımıza olan katkılarını inkâr etmemiz mümkün değil. Bu ürünler hayatımızı kolaylaştırmasının yanında çok iyi bileceğiniz gibi acil durumlarda da imdadımıza yetişmesiyle ünlü. İşte daha önce bir yaşlı adamın hayatını kurtarmasıyla günlerce konuşulan Apple Watch için yeni haber bu kez de ABD'den geldi.

William Bout, sabah işe gittiği sırada bir araba ona çarptı ve çapmanın etkisiyle bilincini kaybeden adam yere yığıldı. O sırada devreye giren Apple Watch'un düşme algılama özelliği, anında yardım istemek için acil servisi aradı. Olaya dair çok fazla bir şey hatırlamadığını söyleyen Bout, birkaç dakika içinde yanına koşan sağlık görevlileri yardımıyla şu an iyi hissediyor ve teknolojinin harika bir şey olduğunu düşünüyor.

Kimsenin yaşamak istemeyeceği böyle kötü bir durumun, bir akıllı saat sayesinde bu şekilde ucuz atlatılması aslında çok önemli bir şey. Umarız Apple Watch kullanan herkes, bu özelliği aktif eder ve son dönemde kullanıcıların beğenisini kazanan böyle faydalı özellikler yeni sürümlerde de geliştirilmiş biçimde karşımıza çıkmaya devam eder.

Peki bu özellik nasıl çalışıyor?

Apple Watch Series 4 ve sonraki sürümlerde bir düşme algılama özelliği bulunuyor. 65 yaşın altındaki kullanıcılar için varsayılan olarak kapalı olan bu özelliği, isteyen herkes iPhone’daki Watch uygulamasından açabiliyor. Özellik sayesinde ani düşüş tespit ediliyor ve kişi düşmeyi izleyen bir dakika içinde alarmı kapatmazsa acil durum servisleri için otomatik bir arama gerçekleştiriliyor.

Bunun yanında acil iletişim bilgilerinizi doldurduysanız eklediğiniz kişi de bir kısa mesaj ve harita konumuyla bilgilendiriliyor. Tüm bunlar için saatinizin erişebileceği bir internet bağlantısı gerektiğinin de altını çizelim. Gelecek serilerde daha gelişmiş özelliklerle kullanıcı karşısına çıkması beklenen Apple firması, bakalım ne yenilikler getirecek.