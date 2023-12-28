Apple Watch Series 9 ile Apple Watch Ultra 2'nin ABD'deki satış yasağına ilişkin karar, geçici süreli durduruldu. Hâl böyle olunca Apple, vakit kaybetmeden satışları yeniden başlattı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç gündür gündemde olmasına neden olan Apple Watch satış yasağı kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Satış yasağının Joe Biden tarafından onanması üzerine temyize giden Apple'ın temyizdeki başvurusu kabul edildi. Hâl böyle olunca Apple, vakit kaybetmeden Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 satışlarını ABD'de yeniden başlattı.

Ancak bu durum, en azından şimdilik, kalıcı değil. Zira Apple, akıllı saatlerindeki patent anlaşmazlığını düzeltecek çalışmalar yaptığını ve yetkili kurumlardan bununla ilgili geri dönüş beklediğini belirtti. Yapılacak incelemeler sonucunda Apple'ın patent anlaşmazlığına konu olan hususları çözdüğü tespit edilirse yeni bir yasaklamaya gerek kalmayacak. Mahkeme, aksi takdirde daha uzun süreli bir yasaklamayı görüşecek.

Nihai karar, birkaç hafta sonra verilebilir

Apple, gelinen son noktada Apple Watch Series 9 ile Apple Watch Ultra 2 satış ve ithalatına bir süre daha devam edecek ancak bunun birkaç haftadan ibaret olabileceği konuşuluyor. Hatta 12 Ocak tarihinde olayla ilgili yeni bir karar verilmiş olabilir. Bunun için beklemek gerekecek.

Neler yaşanmıştı?

Masimo isimli şirket, davaya konu olan akıllı saatlerin satışlarının durdurulmasını istedi. Bu talep kabul edildi:

Masimo CEO'sundan konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi:

Apple karara itiraz etti ancak bu itiraz kabul edilmedi: