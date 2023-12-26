ABD Başkanı Joe Biden, Apple Watch satışının durdurulması yönündeki karara gelen itirazı reddetti. Böylece yasak resmî olarak yürürlüğe konulmuş oldu.

Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), Apple Watch'ın kandaki oksijen seviyesini ölçmeyi sağlayan ve patent açısından tartışmalı teknolojiye sahip versiyonları için getirilen ithalat yasağı kararını veto etmemeye karar verdi. Böylece Apple Watch satışları resmen durdurulmuş oldu.

Tıp teknolojileri alanında faaliyet gösteren Masimo adlı şirket, Apple'ı Apple Watch'larda kendi teknolojileri olan nabız oksimetre teknolojisini kullanmakla suçlamıştı. Şirketin yasal talebinin ardından ITC, 26 Aralık'tan itibaren bu saatlerin ithalatının yasaklanması kararını almıştı. Biden yönetimi bu kararı veto etme hakkına sahipti. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada ise "Kapsamlı tartışmaların ardından Büyükelçi Katherine Tai, ITC'nin vardığı sonucu bozmamayı tercih etti ve ITC'nin kararı 26 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girdi." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ne olmuştu?

Masimo Apple'ı, çalışanlarını ayartmakla ve kendi teknolojilerini izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı. Kaliforniya'da iki firma arasında görülen bir başka davada ise hükümsüzlük kararı alınmıştı. Apple patent ihlâli ile suçlanırken, Apple da Masimo'yu kendi akıllı saati için pazarda yer açmak adına böyle bir yola başvurmakla suçlayarak bir dava açmıştı.

Daha önceden alınmış olan saatleri etkilemeyecek olan bu yasak resmiyete dökülmeden önce de Apple, Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerin satışlarını durdurmuştu. Akıllı saatlerin başı çektiği giyilebilir teknolojiler departmanında Apple, 2023 yılında 8,28 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şu anda Apple ya da Masimo'dan gelen resmî bir açıklama yok ancak Apple'ın karara itiraz edeceği biliniyor.