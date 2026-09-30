Apple, Yeni Akıllı Ev Cihazı, HomePod mini ve Apple TV'yi Çok Yakında Tanıtacak: İşte Sızdırılan Tarih!

Apple'ın yapay zekâ destekli 6 inçlik yeni akıllı ev cihazı, HomePod mini ve Apple TV ile birlikte 13 Ekim'de tanıtılacak.

Apple’ın uzun süredir konuşulan yeni akıllı ev cihazının 13 Ekim tarihinde resmî olarak duyurulacağı bildirildi.

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Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre bu yeni cihaz; yenilenmiş bir HomePod mini ve güncellenmiş bir Apple TV ile birlikte görücüye çıkacak.

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Duyurudan neler beklemeliyiz?

Tanıtılacak her üç ürün de Apple’ın yapay zekâ destekli yenilenen asistanı Siri AI’ı merkeze alacak. Apple için tamamen yeni bir ürün kategorisi olan akıllı ev merkezi ise etkinliğin odak noktası olacak. Yaklaşık 6 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtilen cihaz, duvara monte edilebilecek ya da tezgâh üstünde kullanılabilecek. Gurman’a göre bir iPhone kalınlığında tasarlanan ürün, eski iPad modellerine benzer ekran çerçevelerine sahip.

Tasarım tarafında hoparlör ve mikrofonları barındıran yuvarlak metal bir taban ile ekranı tutan metal bir kol sayesinde iMac G4 modelini andıran bir yapı sunuluyor. Bu kol ekranın eğilmesine imkân tanırken, Apple’ın hoparlör ve mikrofonlar için daha ince bir alt tabana sahip duvara monte versiyonunu da ayrı olarak satacağı ifade ediliyor. Dâhili bir bataryaya sahip olmayan cihazın gücünü USB-C bağlantısı üzerinden alacağı ve Apple’ın standart gri alüminyum renk seçeneğiyle çıkış yapacağı belirtiliyor.

Siri AI etrafında şekillenen yeni işletim sisteminin iPad benzeri uygulamalardan ilham aldığı kaydediliyor. Örneğin Mesajlar uygulamasının iki panelli birdüzene sahip olduğu söyleniyor. Akıllı ev cihazlarını kontrol etme yeteneğinin yanı sıra ürünün; görüntülü aramalar, müzik çalma, fotoğraf slayt gösterileri ve interkom tarzı sesli görüşmeleri destekleyeceği, ayrıca kullanıcıları tanımak için ses ve yüz tanıma teknolojilerinden yararlanacağı aktarılıyor.