Apple'ın, iPhone'ların kapkaç ya da ani hırsızlık girişimlerini algılayarak kendini otomatik olarak kilitlemesini sağlayacak yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sistem, cihazın kullanıcının elinden zorla alındığını tespit ettiği anda devreye girebilir.

Akıllı telefon hırsızlıkları dünyanın birçok bölgesinde önemli bir sorun olmaya devam ederken teknoloji şirketleri de kullanıcı verilerini korumak için yeni çözümler geliştiriyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı belirtilen son özellik de tam olarak bu noktaya odaklanıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, iPhone'un elden kapılması veya ani bir hareketle kullanıcıdan uzaklaştırılması gibi durumları sensörler aracılığıyla algılayabilecek yeni bir güvenlik mekanizması test ediyor. Sistem şüpheli bir hareket tespit ettiğinde cihazı otomatik olarak kilitleyerek kişisel verilere erişimi engellemeyi amaçlıyor.

iPhone kapkaç anını algılayabilecek.

Söz konusu özellik, cihazın hareket sensörleri ve konum verilerinden yararlanarak çalışacak. Eğer iPhone'un kısa süre içerisinde olağan dışı bir hızla uzaklaştığı veya kullanıcının elinden zorla alındığı anlaşılırsa cihaz anında kilit ekranına geçebilecek. Böylece telefonu ele geçiren kişinin uygulamalara, mesajlara, fotoğraflara veya kayıtlı hesap bilgilerine ulaşması daha da zor hale gelecek. Özelliğin özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan kapkaç vakalarına karşı ek koruma sağlaması bekleniyor.

Android tarafında benzer sistemler bulunuyor.

Aslında benzer bir teknoloji Android ekosistemine yabancı değil. Google, son dönemde bazı Android cihazlarda hırsızlık tespiti yapabilen güvenlik özelliklerini kullanıma sunmuştu. Apple'ın geliştirdiği çözümün de benzer bir mantıkla çalışacağı ifade ediliyor.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Şimdilik Apple tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Özelliğin geliştirme aşamasında olduğu ve gelecekteki iOS güncellemelerinden biriyle kullanıcılara sunulabileceği belirtiliyor. Apple'ın yaklaşan geliştirici etkinliklerinde veya yeni iOS sürümlerinin tanıtımlarında bu özellikle ilgili daha fazla detay paylaşması bekleniyor.