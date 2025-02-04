Bir vatandaşın 2 ay boyunca branda altında beklettiği otomobil küflendi. Peki sosyal medyada viral olan bu olay neden yaşandı? Aynısı bizim başımıza da gelebilir mi?

Bugün sosyal medyaya düşen bir video, araç sahibi vatandaşlar arasında viral oldu. Kim olduğunu açıklamayan bir vatandaş tarafından servis edilen videoda bir otomobil, 2 ay boyunca branda altında bırakıldıktan sonra "çürümüştü". Yani araç sahibi, durumun böyle olduğunu ifade ediyordu.

Peki bu olayın aslı ne? Vatandaş, neden böyle bir durumla karşılaştı? Gelin önce videoyu izleyelim ardından da olası nedenleri konuşalım.

İşte sosyal medyada viral olan o video:

Videoda da görebileceğiniz üzere aracın iç kısmı, anlatıldığı gibi çürümemiş. Ancak çok yoğun bir küf tabakası oluşmuş. Koltuklar, direksiyon, kapı döşemeleri gibi aklınıza gelebilecek hemen her nokta, yoğun küf durumuna maruz kalmış. Peki neden böyle bir şey yaşandı?

Küfün başlıca nedeni: Rutubet!

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmıyor ancak söz konusu otomobil, branda altına konulmadan önce temizlenmiş gibi duruyor. Ancak temizlik sonunda yeterli kurutmanın yapılmamış olması, branda nedeniyle aracın havalanmaması ve ortamdaki rutubet, bu küflenmeye neden olmuş durumda. Zaten videoyu dikkatli izlerseniz aracın bulunduğu yerin zemini ile duvarlarında rutubet kaynaklı sorunlar görebilirsiniz.

2 ay gibi bir sürenin aracın metalik aksamında bir soruna yol açacağını düşünmüyoruz. Ancak araç sahibinin işinin zor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer her şeyden önce bu araca detaylı temizlik uygulaması şart. Ayrıca küfün sadece yüzeyde olup olmadığı da kontrol edilmeli. Eğer küf, havalandırma sistemlerine yayıldıysa temizliğin kapsamı genişletilmeli. Tabii kaporta tarafında da genel bir kontrol yapılması gerek. Tüm bunlar sonucunda ağır küf kokusunun araçtan gidip gitmeyeceği de belirsiz.