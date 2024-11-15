Yılın Otomobili 2025 Adayları Belli Oldu: Bu Yıl Küçük Otomobiller Finalde!

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Yılın Otomobili 2025 etkinlikleri için 7 aday belirlendi. Bu sene finale kalan modellerin çoğu, küçük elektrikli otomobillerden oluşuyor.

Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan "Car of the Year" (Yılın Otomobili) için önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında Yılın Otomobili 2025 için 7 adayın belirlendiği duyuruldu.

Yılın Otomobili 2025 finalistleri, 23 ülkeden 60 jüri üyesinin katılımıyla belirlendi. 2024'ün başından beri 42 aday otomobili inceleyen jüri, 7 finalisti seçmiş oldu. Yapılan açıklamaya baktığımızda bu yıl Yılın Otomobili olmaya aday otomobillerin daha çok küçük elektrikli otomobillerden oluştuğunu görüyoruz.

Yılın Otomobili 2025 adayları:

Yılın Otomobili 2025 adayları

  • Alfa Romeo Junior
  • Citroen C3/e-C3
  • Cupra Terramar
  • Dacia Duster
  • Hyundai Inster
  • Kia EV3
  • Renault 5

Burada en dikkat çeken markalardan bir tanesi, Dacia. Renault'un alt markası, tarihinde ilk kez Car of the Year etkinliklerinde aday gösterildi. 

Yılın otomobili 2025'e aday gösterilen otomobillerin görüntülerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Alfa Romeo Junior
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Citroen C3/e-C3
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Cupra Terramar
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Dacia Duster
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Hyundai Inster
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Kia EV3
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