Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan "Car of the Year" (Yılın Otomobili) için önemli bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında Yılın Otomobili 2025 için 7 adayın belirlendiği duyuruldu.
Yılın Otomobili 2025 finalistleri, 23 ülkeden 60 jüri üyesinin katılımıyla belirlendi. 2024'ün başından beri 42 aday otomobili inceleyen jüri, 7 finalisti seçmiş oldu. Yapılan açıklamaya baktığımızda bu yıl Yılın Otomobili olmaya aday otomobillerin daha çok küçük elektrikli otomobillerden oluştuğunu görüyoruz.
Yılın Otomobili 2025 adayları:
- Alfa Romeo Junior
- Citroen C3/e-C3
- Cupra Terramar
- Dacia Duster
- Hyundai Inster
- Kia EV3
- Renault 5
Burada en dikkat çeken markalardan bir tanesi, Dacia. Renault'un alt markası, tarihinde ilk kez Car of the Year etkinliklerinde aday gösterildi.
Yılın otomobili 2025'e aday gösterilen otomobillerin görüntülerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:
Alfa Romeo Junior
Citroen C3/e-C3
Cupra Terramar
Dacia Duster
Hyundai Inster
Kia EV3
Renault 5