Dijital Türkiye platformundaki Araçlarım bölümü hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yakın gelecekte araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, araç muayenesi için yetkili kurum olan TÜVTÜRK hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Araç sahibi okuyucularımızın da bildiği üzere TÜVTÜRK, normal şartlar altında muayene ücretlerinde sadece nakit ödeme kabul ediyor. Ancak yakın gelecekte araç sahipleri, araç muayene ücretlerini kredi kartı ile de ödeyebilecekler.

Açıklamalarına dijitalleşen Türkiye platformunda bulunan “Araçlarım” bölümü hakkında istatistikleri paylaşarak başlayan Oktay; araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleri hakkında bilgilerin kontrol edilebildiği “Araçlarım” bölümünün şu ana kadar 56 milyon kez kullanıldığını ve hizmet üzerinden 379 bin ödeme işlemi gerçekleştirildiğini belirtti.

Dijital Türkiye platformu üzerinden araç muayene ücretleri kredi kartı ile ödenebilecek

“Beğeni toplayan ’Araçlarım’ uygulamasına yönelik 2’nci faz çalışmalarını sürdürüyoruz.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışmalar tamamlandığında “Araçlarım” bölümüne şu hizmetlerin de dahil edileceğini belirtti:

Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi

Araç Muayene Randevu ve Sorgulama

Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama

HGS Bakiye Yükleme

Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama

Son olarak araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenebilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Oktay, “Ayrıca, halihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale gelecek. ’Araçlarım’ ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl ’Çalışma Hayatım’ ve ’İkametgahım’ hizmetleriyle daha da çeşitlenecek” ifadelerini kullandı.