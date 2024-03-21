ABD'de 20 bin kişinin 15 yıllık verisiyle yapılan bir araştırma, aralıklı oruç diyeti yapanların kalp hastalığı kaynaklı ölüm riskinin yüzde 91 fazla olduğunu gösterdi. Ancak henüz bir dergide yayımlanmayan araştırmanın cevap veremediği önemli sorular var.

ABD'li bilim insanları, son yıllarda trend olan "aralıklı oruç diyeti" ile ilgili çarpıcı sonuçlar içeren bir araştırma gerçekleştirdiler. ABD'de yaşayan 20 bin kişinin 2003 yılından 2018 yılına kadar olan verilerini inceleyen bilim insanları, aralıklı oruç diyeti uygulayanların kalp hastalığı kaynaklı ölüm riskinin yüzde 91 yüksek olduğunu tespit ettiler. Ancak henüz onaylanmayan araştırmada bazı önemli detaylar var.

Araştırmanın detaylarına geçmeden aralıklı oruç diyetinin ne olduğuna bakalım. İnsanlar, bu diyet türünde günün sadece 8 saatinde katı besinler tüketiyorlar. Geriye kalan 16 saatlik süreçte ise sadece su içilebiliyor. İşte yapılan araştırma, bu diyet tipinin insan sağlığı için kritik önem arz ettiğini ve aralıklı oruç diyeti uygulamasının aslında çok tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

Henüz bir akademik dergide yayımlanmayan bu araştırma, bazı bilim insanlarını tatmin etmedi!

Öncelikle çalışmanın, henüz akran denetiminden geçmediğini ve herhangi bir akademik dergide yayımlanmadığını beliirtmek gerek. Ayrıca aralıklı oruç diyetinin riskli olduğunu gözler önüne seren araştırma, bilim camiasında büyük bir tartışmaya da yol açtı. Çünkü bazı bilim insanları, bu araştırmaya güvenmediklerini açıkladılar. Aslına bakacak olursak araştırmaya karşı çıkan bilim insanlarının, geçerli argümanları da vardı. Peki neydi o argümanlar?

Pek çok bilim insanına göre kalp hastalığı kaynaklı ölümler, tek bir nedene bağlanamaz. Mesela yaşam tarzı, maddi durum, çalışma standartları ve yeme alışkanlıkları gibi hususlar da kalp rahatsızlıkları kaynaklı ölüme neden olabiliyor. Tabii işin bir de alkol ve tütün kullanımı gibi durumları var. İşte incelenen 20 bin kişiye ait veriler, saydığımız bu kategorilerde bir sınıflandırma yapamıyor. Mesela Duane Mellor isimli bir bilim insanı, "Bu kadar sınırlı bilgiyle üretilmiş bir araştırma nedeniyle korkutucu haberler yapmak doğru değil." ifadelerini kullandı.

Beslenme ve diyetetik profesörü Tom Sanders tarafından yapılan açıklamada ise araştırmanın açıklayamadığı şeylere vurgu yapıldı. "Daha önce yapılan çalışmalar, gece saatlerinde çalışanların tip 2 diyabet ve KVH (kardiyovasküler hastalık) riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Araştırma, bunu açıklayamıyor." diyen bilim insanı, bunların önemli hususlar olduğunu söyledi.

Evet, aralıklı oruç diyetinin kalp rahatsızlığı kaynaklı ölümleri yüzde 91 artırdığını gösteren araştırma, tek başına bakıldığında çok korkutucu. Ancak bilim insanları, bu noktada detaylı ve gerçekten de doğru veriler içeren araştırmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Hâl böyleyken bu araştırmaya kesin bir şekilde güvenmek, çok da mantıklı bir yaklaşım olmayacak gibi görünüyor.