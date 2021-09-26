Cinsel İlişkiye Girmeyen Böceğin Nasıl Ürediği Ortaya Çıktı

Yapılan bir araştırma; hiç cinsel ilişkiye girmediği halde türünü devam ettiren, tümünü dişilerin oluşturduğu böcek türünün nasıl ürediğini ortaya çıkardı. Opiella nova isimli türün, kendisini klonlayabildiği anlaşıldı.

Araştırmacılar, antik bir böcek türünün nasıl hiç cinsel ilişkiye girmeden günümüze kadar geldiğini ortaya çıkardı.

Bilimsel adı 'Oppiella nova' olan ve tümünü dişilerin oluşturduğu ‘antik aseksüel’ böcek, aslında bir mite türü. Bilim insanları; daha yakın bir tarihe kadar, yıllardır nasıl hiç cinsel ilişkiye girmeden ürediklerini ve hayatta kaldıklarını anlamaya çalıştığı bu antik böcek türünün ara sıra kazara bir erkek ürettiğini varsaymaktaydı. Ancak yapılan son çalışmalar sayesinde yapbozun kayıp parçası da yerine konmuş oldu. Görünüşe göre Oppiella nova, kendi klonlarını yaratabiliyor.

Meselson etkisi sayesinde kendisini klonlayabiliyor

Araştırma; Oppiella nova'nın, "Meselson etkisi" adı verilen bir süreçle kendisinin genetik olarak çeşitli versiyonlarını yaratabildiği ortaya çıkardı. Bu klonlama işlemi sayesinde de, böceğin genetik bilgisinin farklı kopyalarını ayrı mutasyonlarla oluşturması sağlanmış oldu. Bu, bilim insanlarının Meselson etkisini gözlemleyip üzerinde çalıştıkları ilk araştırma.

Araştırmanın ortak yazarlarından Tanja Schwander; yaptığı basın açıklamasında konuya dair, "Bu kulağa basit gelebilir. Ancak pratikte, Meselson etkisi hayvanlarda hiçbir zaman kesin olarak gösterilmedi - şimdiye kadar," dedi.

İnanılmaz derecede nadir rastlanmakla birlikte, bazı canlılar doğada cinsel üreme olmadan hayatta kalarak türlerini devam ettirebilir. Daha geçen yıl araştırmacılar, milyonlarca klondan oluşan devasa bir UFO benzeri deniz yaratığı keşfetmişti.