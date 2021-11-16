Arctic Monkeys Türkiye’ye Geliyor: İşte Konser Yeri ve Tarih

Dünyaca ünlü indie rock grubu Arctic Monkeys, koronavirüs sonrası ilk turnesinde uğrayacağı yerler arasına Türkiye'yi de ekledi. Arctic Monkeys'in Türkiye'ye geleceği haberi bir miktar umutsuzlukla karşılandı.

Türk Lirasının değer kaybetmesiyle birlikte dünya çapında ün yapmış büyük isimlerin Türkiye’deki konser sayılarında önemli bir düşüş yaşandı. Organizatörler, sanatçılara verecekleri ücreti karşılamak için bilet fiyatlarını yüksek tutmak zorunda kalacaklarken bu kez de fiyatlardan dolayı az kişi gelecek korkusu başladı. Fiyatlar konusunu henüz bilmiyoruz, ancak büyük isimlerin Türkiye’ye gelmesi konusunda gelişmeler yaşanmaya başladı.

Her gün milyonlarca kişi tarafından dinlenen, bugüne kadar 20 milyondan fazla albüm satan ve sayısız ödül kazanan Arctic Monkeys’in Türkiye’ye geleceği açıklandı. İngiliz indie rock grubu, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin sosyal medya platformlarında yaptığı duyuruya göre 9 - 10 Ağustos 2022 tarihlerinde sahneye çıkacak.

Bilet fiyatlarının korkusu şimdiden başladı:

Arctic Monkeys’in konserinin duyurulmasıyla birlikte halihazırla konser özlemi yaşayan birçok kişi, şimdiden konsere yönelik planlar yapmaya başladı. Twitter’da Türkiye gündeminin başına oturan Arctic Monkeys’in konser haberine gelen tepkilerin çoğuysa biletlerin ne kadar olabileceğine yönelik beklentileri gösteriyordu. Paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi: