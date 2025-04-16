Opera, Aria yapay zekâ asistanını Android'deki Opera Mini tarayıcısına entegre ettiğini ve veri tasarrufunun korunduğunu açıkladı.

Opera, mobil tarayıcısı Opera Mini’ye Aria adını verdiği yapay zekâ asistanını eklediğini açıkladı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, tarayıcı üzerinden güncel haberlere göz atabilecek merak ettikleri konularda bilgi alabilecek ya da görseller oluşturabilecek.

Norveç merkezli Opera, Aria’yı artık Android'deki Opera Mini kullanıcılarına da sunduğunu duyurdu. Aria, OpenAI ve Google’ın modellerinden destek alarak sorulara yanıt veriyor. Yani bir şeyler öğrenmek bilgiye hızlıca ulaşmak ya da bazı işleri kolayca halletmek isteyenler için pratik bir yardımcı gibi çalışıyor.

Aria, sadece Opera Mini ile sınırlı kalmayacak

Opera Mini, 2005 yılında kullanıma sunulan bir mobil tarayıcı olarak, veri tasarrufu sağlamasıyla öne çıkıyor. Şirket, yapay zekâ asistanı Aria’nın eklenmesinin uygulamanın boyutunda herhangi bir artışa neden olmadığını ve veri tasarrufu özelliğinin korunmaya devam ettiğini açıkladı.

Opera, Android platformunda Opera Mini'nin bugüne kadar 1 milyardan fazla kez indirildiğini ve dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını paylaştı. Bir uygulama analizi firması ise tarayıcının 2025 yılı içinde şu ana kadar 7,1 milyon indirme elde ettiğini bildirdi.

Opera, Aria’yı yalnızca Opera Mini ile sınırlı tutmadığını ifade etti. Şirket, kullanıcıların sekmeleri doğal dil komutlarıyla yönetmesini sağlayan bir sistem geliştirdiğini ve bazı görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli bir operatör üzerinde de çalıştığını açıkladı.