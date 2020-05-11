Başrolünde Christian Bale’ı izlediğimiz 2009 yapımı Terminator Salvation filmi, ikonik bilim kurgu serisinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'in görünmediği tek Terminator filmi olarak kayıtlara geçmişti. Yıllar sonra bu konuyla ilgili konuşan Avusturyalı aktör, filmi ‘berbat’ olarak nitelendirdi ve oyuncu kadrosunda olmadığı için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Bryce Dallas Howard ve Helena Bonham Carter gibi yıldız isimleri bir araya getiren 2009 yapımı Terminator Salvation, kült serinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'in görünmediği tek Terminator filmiydi. Fakat Alman asıllı Amerikalı aktörün bu konuda en ufak bir pişmanlığı bulunmuyor.

Yönetmen koltuğunda McG olarak bilinen Joseph McGinty Nichol’un oturduğu dördüncü devam filmi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna rağmen hem eleştirmenler hem de izleyicilerden geçer not alamamıştı. Schwarzenegger, bir televizyon röportajı sırasında Terminator Salvation’dan nefret ettiğini ve filmde yer almadığı için büyük bir minnettarlık duyduğunu söyledi.

Arnold Schwarzenegger: Terminator Salvation'da olmadığım için en ufak bir pişmanlık duymuyorum

O dönem Kaliforniya Valisi olan ünlü aktör, yoğun iş temposu nedeniyle projede yer alamamıştı. İlk başlarda filmi ıskaladığı için kendisini çok üzgün hissettiğini dile getiren Schwarzenegger, Salvation’ı gördükten sonra bu konuda en ufak bir pişmanlığının dahi kalmadığını belirtti.

“İçinde bulunduğum üç filmin de, kendi kişilikleri ve ilginç hikayeleri olduğunu düşünüyorum. Ta ki Terminator Salvation’a kadar. Her film kendine özgü bir stil oluşturdu, ancak serinin dördüncü filmi izleyicilere çok az şey sundu” diyen Schwarzenegger, filmi ‘berbat’ olarak nitelendirdi.

Christian Bale'lı Terminator Salvation, dünya genelinde 371 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti

James Cameron tarafından yönetilen ilk üç Terminator filmi, bilim kurgu tutkunlarının kalbinde hala çok özel bir yere sahip. Kült serisinin dördüncü devam filmi olan Terminator Salvation, esasen yeni üçlemenin başlangıcını temsil ediyordu, ancak tonu ve hikayesi ile beklentilerin altında kalan film, dünya genelinde 371 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

İkonik serinin yaratıcısı Cameron ile oyuncular Linda Hamilton (Sarah Connor) ve Schwarzenegger’i 1991 yılından bu yana ilk kez bir araya getiren serinin altıncı filmi Terminator: Dark Fate, geçtiğimiz yılın kasım ayında vizyona girmişti. Senaryosunu Cameron’ın, yönetmenliğini ise Tim Miller'ın üstlendiği film, Schwarzenegger’in ‘berbat’ dediği Salvation’ın da gerisinde kalarak küresel çapta sadece 261 milyon dolar toplamıştı.