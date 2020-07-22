ASELSAN, Sağlık Sektöründe de Bir Numara Olmaya Çalışıyor

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından ASELSAN, gücünü sağlık sektörüne de aktarmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamalarda, farklı kategorilerde ürünler üzerinde çalıştığı ifade edilirken, ASELSAN imzalı bazı ürünlerin bu yıl kullanımda olacağı belirtiliyor.

Türkiye, savunma sanayii alanına her zaman önem veren bir ülke oldu. Gerek girişimler gerekse devlet tarafından sağlanan destekler, bu sektörde dünya çapında ses duyurmayı başaran şirketlerin oluşmasını sağladı. Elbette savunma sanayii dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak ASELSAN geliyor. ASELSAN, şimdi de savunma sanayisindeki başarılarını sağlık sektörüne aktarmaya ve ülkemizin sağlık alanında da "amiral gemisi" olmaya hazırlanıyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, verdiği bir röportajda sağlık sektörü üzerine yaptıkları çalışmalara değindi. Bekar, ekosistemde kaldıraç etkisi yaratmayı istediklerini ifade ederek askeri savunma teknolojileri sayesinde kazandıkları bilgi birikimlerini sağlık sektörüne aktararak yaşam destek cihazları, görüntüleme cihazları ile tanı, teşhis ve takip cihazları üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

ASELSAN imzalı ilk sağlık ürünleri, bu yıl kullanımda olacak

Dr. İbrahim Bekar, ASELSAN'ın 2018 yılından beri Biosys ile iş birliği yaparak solunum cihazları üzerinde çalıştıklarını, koronavirüs salgını sürecinde de Baykar ve Arçelik ile anlaşarak işleri hızlandırdıklarını ifade ediyor. Tasarladıkları solunum cihazlarının seri üretime geçtiğini ifade eden Bekar, şu an için 6.000 adet solunum cihazının seri üretim aşamasında olduğunu ifade ediyor. Bekar'a göre solunum cihazları, dünya genelinde büyük bir ilgi görüyor ve siparişler gelmeye devam ediyor.

Bekar, solunum cihazlarının yanı sıra elektroşok cihazları üzerinde de 1.5 yıldır çalıştıklarını ve bu ürünlerin seri üretim aşamasına geçtiğini, ağustos ya da eylül ayında da tanıtılacağını ifade ediyor. Tasarladıkları ASELSAN imzalı elektroşok cihazlarının pazarlama sürecine de başladıklarını söyleyen Bekar, diğer ülkelerden de siparişler aldıklarını belirtiyor. Bekar'a göre solunum ve elektroşok cihazları, bu yıl içerisinde kullanımda olacak.

ASELSAN'ın sağlık sektörü için çalıştığı ürünler sadece bunlarla sınırlı değil. Bekar, üzerinde çalıştıkları en kompleks ürünlerden bir tanesi olan X-ray cihazlarında da sona yaklaşıldığını ifade ediyor. Gerekli protokol işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Bekar, bu yıl birkaç prototip üreteceklerini, 2021 sonuna doğru da bu ürünlerin seri üretimine geçip satışa başlayacaklarını ifade ediyor.

Dünyada muadili bulunmayan MR cihazı geliyor

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bekar, üzerinde çalıştıkları başka bir sağlık ürününün ise dünyada benzeri olmayan bir MR cihazı olduğunu ifade ediyor. Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen MR cihazının dışarıdan klasik bir ürün gibi görüneceğini belirten Bekar, cihazın içininse ASELSAN üretimi bir platforma sahip olacağını söylüyor. ASELSAN'ın MR cihazları, 2022 yılında ticari bir ürün haline gelmiş olacak.