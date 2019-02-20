Lamborghini LB48H Terzo Millennio Concept'ten İlk Görüntüler

Lamborghini'nin gerek tasarımı gerekse hibrit itiş sistemi ile görenleri kendine hayran bırakacak süper spor otomobili LB48H Terzo Millennio Concept'ten ilk görüntüler paylaşıldı.

İtalyan lüks spor otomobil markası Lamborghini’nin sınırlı sayıda üretilen hibrit süper spor otomobili LB48H Terzo Millennio Concept ilk kez Eylül ayında düzenlenecek 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

İlginç olan nokta şu ki yalnızca 63 adet üretilen bu ultra lüks hibrit otomobilin tüm birimleri, daha otomobil sergilenmeden satılmış durumda. Peki tasarımıyla dahi gücünü hissettirebilen bu 2.5 milyon dolarlık otomobil sahibine tam olarak ne vadediyor?

LB48H Terzo Millennio Concept’in ön tekerlekleri bir elektrik motorundan güç alıyor. Arka tekerlekler ise 6.5 litrelik V12 motorunun tüm gücüne sahip. Bu iki motor araca aynı anca güç verdiklerinde 838 beygirlik bir güç sağlıyorlar ki bu da fiyatının neden yüksek olduğunu açıklıyor.

Ne yazık ki elimizde Lamborghini LB48H Terzo Millennio Concept hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Hatta yukarıdaki basın görselinin aracın tasarımı hakkında fikir sahibi olacağımız ilk görsel olduğunu söyleyebiliriz. 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı yaklaştıkça daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.