Bir dönemin efsane sitesi Ask.fm, soru-cevap platformuydu. Eminiz ki aranızdan kullananların sayısı, kullanmayanlara oranla daha fazladır.

Kendi kendine soru sorup cevaplayanı mı ararsın, sorulan soruya atarlı giderli cevaplar atanı mı…

Birçok espri malzemesinin kaynağı olan site, önümüzdeki günlerde tamamen kullanıma kapanacak. Peki onu bugüne getiren neydi?

Ask.fm'in doğuşu, 2010’da popülerleşen anonim iletişim platformlarının yükselişiyle şekillendi.

İnsanlar, anonim olarak fikirlerini paylaşmak veya soru-cevap etkileşiminde bulunmak için o dönemler Formspring gibi platformları kullanıyorlardı. Daha sonra Letonya’dan bir ekip, bu tür platformların daha basit ve eğlenceli hâle gelmesi gerektiğini düşünerek bir fikir geliştirdiler.

Ekip, insanların anonim bir şekilde soru sorup cevap alabileceği sosyal bir ağ tasarladı. Amaçları da hem etkileşim sağlamak hem de insanların eğlenmesine katkıda bulunmaktı.

O dönemin sosyal medyası bu “eğlence” unsurlarına daha müsaitti.

İnternetin yeni yeni şekillendiği bu dönemde Mark Terebin, Ilja Terebin, Olegs Korablevs, Klavs Sinka ve Valeris Visnakovs, bir araya gelerek yeni bir eğlence platformu kurmak istediler. Ask.fm’in genelde Türklere ait olduğu düşünülse de şirketin merkezi Letonya’daydı, ancak garip bir şekilde Batı’da ask.fm pek yaygınlaşmamıştı.

Ask.fm’in minimal bir tasarımı vardı. Kullanıcılar, hesap oluşturduktan sonra anonim ya da kimlik bilgilerini belirterek diğer kullanıcılara soru sorabiliyor ve yanıt alabiliyordu. 16 Haziran 2010’da yayın hayatına başlayan site, başlangıçta Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinde popülerleşmeye başlamıştı.

Daha sonra küresel bir yayılım gösterdi.

Ask.fm, özellikle 2011 ve 2012 yıllarında hızlı bir büyüme yakalayarak dünya çapında bir sosyal medya platformu hâline geldi. 2013’te kullanıcı sayısı 65 milyonu aşmıştı. Çoğunlukla gençler arasında yaygın kullanılan platform, başlangıçta böyle bir amaç gütmese de zamanla taciz ve zorbalık olayların artmasına sebep oldu.

Platforma dair eleştiriler de bu olaylar karşısında giderek artış gösterdi. 2014’te şirket, IAC adlı bir şirket tarafından satın alındı. Bu yeni yönetim, platformda siber zorbalık ve anonim tacizi önlemek için güvenlik önlemlerini geliştirmişti. Fakat site artık, eski popülerliğini çoktan yitirmişti.

Ask.fm, 1 Aralık 2024’te tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Bu kararın temelinde kullanıcı tabanındaki belirgin düşüş ve platformun günümüz sosyal medya kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayamaması yatıyordu. Platform, 24 Ekim 2024'ten itibaren kullanıcı kayıtlarını durdurdu.

Başlangıçta büyük bir ivme yakalayan platform, adını birtakım kötü olaylarla duyurduğu, gençlerin maruz kaldığı zorbalığı artırdığı gerekçeleriyle giderek internet camiasına veda etti.

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