Assassin’s Creed Valhalla İlk Gün Yamasının Detayları

Geliştirici firma Ubisoft, önümüzdeki hafta oyuncuların beğenisine sunulacak Assassin’s Creed Valhalla'nın ilk gün yamasının detaylarını paylaştı. Güncelleme kapsamında hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri ile yerelleştirilmiş ses paketleri ve Codex oyuna eklenecek.

Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, Assassin's Creed serisinin son oyunu Valhalla'yı bu yılın başlarında duyurmuştu. Bu kez bizi Viking dönemine götürecek olan serinin 12. büyük oyunu, önümüzdeki hafta nihayet oyuncuların beğenisine sunulacak. Bunun öncesinde Ubisoft, merakla beklenen oyunun ilk gün yamasına dair bir yazı paylaştı.

Son dönemlerde piyasaya sürülen AAA oyunlarının aksine Assassin's Creed Valhalla, hem PC hem konsol hem de yeni nesil konsollarda makul sayılabilecek 45 GB'lık bir dosya boyutuyla birlikte geliyor. İlk gün yaması ise bazı hata ve performans sorunlarını gidermenin yanında yerelleştirilmiş ses paketleri ve Codex (Animus Database) içeriyor.

Assassin's Creed Valhalla güncelleme notları:

Oyun iyileştirmeleri

Oyunun dengelenmesi için ince ayar yapıldı.

Görevle ilgili çeşitli sıkıntılar ele alındı.

Gelişmiş performans ve kararlılık.

Çeşitli hata düzeltmeleri.

İçerik

Ek yerelleştirilmiş ses paketleri eklendi. Kullanılabilirlik bölgeye göre farklılık gösterir.

Codex: Sevilen Animus Database'in Assassin’s Creed Valhalla'yla birlikte "Codex" olarak geri döneceğini açıklamaktan heyecan duyuyoruz. Codex'in iki bölümü vardır: Veri tabanı ve Öğreticiler (Database & Tutorials).

Veri tabanı

Veri tabanı, dünya ve insanları hakkında bilgi sağlar.

Öğreticiler

Öğreticiler, şimdiye kadar öğrendiğiniz her şey hakkında iç görüler sağlar.

Etkileyici görseller ve nefes kesen atmosferlerle donatılmış Assassin’s Creed Valhalla; PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Google Stadia platformları için 10 Kasım 2020 tarihinde oynanabilir olacak. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Epic Games sayfasına ulaşabilir, oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve oyunu satın alabilirsiniz.