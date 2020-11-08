Take-Two, Oyun Abonelik Servislerine Şüpheyle Yaklaşıyor

2K ve Rockstar gibi önemli oyun firmalarını da çatısı altında bulunduran Take-Two, oyun servislerine mesafeli duruyor. Firma, yaptığı açıklamada Xbox Game Pass gibi oyun abonelik servislerine karşı hayli şüpheci yaklaşımının devam ettiğini belirtti.

Son yıllarda teknolojinin pek çok alanında firmalar, doğrudan ürün satışı yerine abonelik sistemine geçiş yapıyor. Bu durumdan oyun sektörü de nasibini alıyor. EA, Apple, Google gibi firmalar kendi abonelik servislerini başlatıyor.

Son çeyrek yatırımcı toplantısının ardından bir soru cevap oturumu gerçekleştiren Take-Two’nun başkanı Karl Slatoff, yaptığı açıklamada öncelikli olarak firmanın açık görüşlü olduğunu ve geçmişte de oyunlarını bu tür servislere vermeyi kabul ettiğini belirtti. Yine de oyunların dağıtımı için bu hizmetlerin tek yol ya da ana yol olacağına ikna olmadığını söyledi.

Oyun fiyatları Take-Two’ya göre ucuz

Slatoff bu kadarla da kalmayarak oyunlara sahip olmak için belirlenmiş fiyatın da “gayet anlaşılabilir ve saat bazında bakıldığında çok, çok düşük olduğunu” söyledi. Tabii Take-Two yapımlarının uzun oynanış saatlerini de göz önüne almak gerekiyor.

Take-Two başkanı açıklamasında “Görüşlerimizin pek değiştiğini sanmıyorum. Açık görüşlüyüz. İnteraktif eğlencenin dağıtımında abonelik sistemlerinin ana yöntem ya da tek yöntem olacağı konusunda hayli şüpheciyiz.” ifadelerini kullandı.

“Bunun nedeni ise insanların tüketim şekli. Bir oyuna sahip olmanın fiyatı oldukça mantıklı seviyede ve saat bazında bakıldığında çok, çok düşük açıkçası.” diyen Slatoff, “abonelik sistemleri katalogları ulaştırmada önemli rol oynayabilir” açıklamasında bulundu.

Take-Two tüketiciye göre hareket edecek

Açıklamada Slatoff ayrıca “Çok sayıda aboneliği, katalog oyunlar sunan abonelikleri destekledik. Desteklemeye de devam edeceğimize inanıyorum. Ve her durumda, son kararı tüketici verecek ve biz de tüketicinin karar verdiği yerde olacağız.” dedi.

Take-Two kendi çatısı altında 2K, Rockstar Games ve Private Division gibi stüdyoları da bulunduruyor. Yakın zamanda da Codemasters’ın yönetici hisseleri için bağlayıcı olmayan bir teklif yapan firma bakalım abonelik servislerine ısınacak mı?