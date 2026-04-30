Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Aston Martin Türkiye’den Dikkat Çeken Finansman Hamlesi: ''Erişilebilir Bir Deneyim Sunmak İstiyoruz''

Aston Martin Türkiye, DB12, DBX ve Vantage modelleri için %50 peşinat ve %0 faizli ödeme seçeneği sunan yeni bir finansman modelini devreye aldı. Şirket, bu adımla markanın lüks deneyimini daha geniş bir kitle için erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor.

Deniz Şen

Aston Martin Türkiye, DB12, DBX707 ve Vantage modelleri için dikkat çeken bir kampanya başlattı.

Buna göre markanın üç modelinde %50 peşinat sonrası 12 veya 24 ay vadeli, %0 faizli finansman seçeneği sunuluyor.

%0 faizli vade imkânı

Aston Martin Türkiye’nin sunduğu yeni finansman modeli kapsamında, DB12, DBX ve Vantage modellerinde dikkat çeken bir ödeme seçeneği devreye alındı. Kampanyaya göre araç bedelinin %50’si peşin ödenirken, kalan tutar için 12 veya 24 ay vadeli %0 faizli finansman imkânı sunuluyor. Yapının, D ve D Motorlu Araçlar güvencesiyle ve Aston Martin Lagonda iş birliğiyle hayata geçirildiği belirtilirken, bu modelin markanın lüks segmentteki deneyimini daha erişilebilir hâle getirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

Aston Martin DB12, markanın yeni nesil 'Super Tourer' modeli olarak Mayıs 2023’te tanıtılırken, DBX707 2022’de performans odaklı SUV versiyonu olarak öne çıktı. Vantage ise güncel neslinde yapılan son güncellemelerle daha güçlü motor ve sürüş odaklı karakteriyle markanın sportif tarafını temsil etmeyi sürdürüyor.

''Müşterilerimize yalnızca bir otomobil değil, erişilebilir bir deneyim de sunmayı önemsiyoruz.''

Markanın sunduğu finansman modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, müşterilere yalnızca bir araç değil, daha erişilebilir bir Aston Martin deneyimi sunmayı hedeflediklerini söyledi. Kaya, geliştirilen model kapsamında DB12, DBX ve Vantage modellerinde %50 peşinat sonrası kalan tutar için 12 veya 24 ay vadeli %0 faizli finansman imkânı sunulduğunu belirtti.

“Aston Martin gibi köklü ve özel bir markayı temsil ederken, müşterilerimize yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda erişilebilir bir deneyim de sunmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz finansman modelinde, DB12, DBX ve Vantage modellerinde %50 peşin ödeme sonrası kalan tutar için 12 veya 24 ay vadeli, %0 faizli finansman imkânı sağlıyoruz. Bu yapı, D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. güvencesiyle Aston Martin Lagonda iş birliğiyle hayata geçirildi.”

''Türkiye’deki Aston Martin tutkunlarına bu ayrıcalığı sunmak istedik.''

%0 faizli ödeme seçeneğinin Aston Martin'i daha ulaşılabilir kıldığını vurgulayan Kaya, ''Aston Martin’in global ölçekte sunduğu finansman yaklaşımıyla uyumlu bir yapı. Biz de Türkiye’deki Aston Martin tutkunlarına bu ayrıcalığı sunmak istedik. Bu tarz bir finansman modelinin markanın ruhuna uygun şekilde sunulması bizim için oldukça anlamlı'' şeklinde konuştu.

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

Fiat'ın Egea Yerine Türkiye'de Üreteceği Yeni Otomobilin Yeni Fotoğrafları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Özellikleri

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

600 Kilometre Menzilli Hyundai IONIQ V Tanıtıldı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Volkswagen, Otomotiv Sektörünü Derinden Etkileyecek Yeni Bir Stratejiye Geçiyor

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Sadece 9 Dakikada Tam Şarj Olabilen Yeni BYD Atto 3 Tanıtıldı

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Tesla Türkiye’ye Bakanlıktan ÖTV Cezası: 1.300’den Fazla Satış İncelendi

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

Elektrikli Renault Scenic E-Tech Türkiye’de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı ve Sunduğu Menzil

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

NASA, Dünyanın Dört Bir Yanındaki Yer Yüzü Şekilleriyle İsminizi Yazabileceğiniz Web Sitesi Açtı

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

BYD Seal 08 Tanıtıldı: 1.000 Kilometre Menzil ve 5 Dakikada Şarj

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 17 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

PlayStation 5'i Oyuncu Bilgisayarına Dönüştüren Yazılım Geliştirildi

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te 'Epic İndirimleri' Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

