Aston Martin, 1064 beygirlik hibrit süper otomobili Valhalla Spider’ı tanıttı. Araç, üstü açıkken bile 349 km/s gibi absürt hızlara çıkabiliyor.

Aston Martin, bu yılın başlarında tanıttığı hibrit süper otomobil ailesini yeni bir modelle genişletiyor. İngiliz lüks otomobil üreticisi, coupe gövdenin ardından tavanı tamamen açılabilen yeni versiyonu Valhalla Spider modelini resmen duyurdu.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Markanın tarihindeki ilk seri üretim ortadan motorlu ve açık kokpitli süper otomobil olma unvanını taşıyan Valhalla Spider, teknik verileriyle hız tutkunlarının nabzını yükseltecek cinsten.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Tavanı açıkken bile 349 km/s hız yapabilen 1064 beygirlik Valhalla Spider

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yeni modelin kaputunun altında coupe versiyondan tanıdığımız hibrit güç ünitesi birebir korunuyor. Çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 içten yanmalı motora üç adet elektrik motor eşlik ediyor. Bu dörtlü kurulum bir araya geldiğinde ortaya tam 1.064 beygir güç ve 1099 Nm tork üretiyor. Üretilen devasa güç, dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla yola aktarılıyor.

Aston Martin'in paylaştığı verilere göre Valhalla Spider kardeşiyle tamamen aynı olan 349 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Üstelik üretici, tavan tamamen açıkken bile bu hız değerine ulaşılabileceğini vurguluyor. Aracın yüksek hızlarda yere sağlam basabilmesi için aktif aerodinamik parçalar ve pist odaklı özel yol tutuş donanımları araca entegre edilmiş.

Modelin en belirgin farkı şüphesiz tavan mekanizmasında. Kullanıcılara iki ayrı alternatif sunuluyor: sökülebilir kumaş tavan ve opsiyonel karbon fiber hardtop. Ancak burada kritik bir teknik ayrım var. Otomobile standart kumaş tavan takılıyken aracın azami sürati yazılımsal olarak 200 km/sa seviyesinde sınırlandırılmış. Valhalla Spider'ın 349 km/s'lik tam potansiyeline ulaşabilmesi için ya opsiyonel karbon fiber tavanın tercih edilmesi ya da tavanın tamamen açık olması gerekiyor.

Tavanı çıkardığınızda kokpit içerisindeki konforun bozulmaması adına çıkarılabilir özel bir rüzgâr saptırıcı devreye giriyor. Bu parça kabin içerisine giren sert rüzgâr akımını keserek sürüş konforunu koruyor. Tavanı tekrar kapatmak istediğinizde ise bu saptırıcı kolayca katlanarak doğrudan aracın gövdesine entegre edilmiş saklama gözlerine yerleştirilebiliyor.

Aston Martin Valhalla Spider için teslimatların 2027'nin üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor. Şirket resmi satış fiyatını henüz paylaşmadı.