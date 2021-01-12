ASUS, Sanat Eseri Gibi Görünen Anakart Serisi 'Z590'ı Duyurdu

ASUS, CES 2021 etkinlikleri kapsamında en yeni anakartını duyurdu. "Z590" olarak isimlendirilen ve 3 farklı modelden oluşan seri, Intel'in 11. nesil işlemcilerine hayat verecek. Performans açısından her zamanki ASUS kalitesini gösteren anakartlar, tasarımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

CES 2021 etkinliklerinin başlamasıyla birlikte teknolojik ürün geliştiren şirketler, en yeni ürünlerini duyurmaya başladılar. Bu bağlamda dün, dünyanın ilk Wi-Fi 6E destekli yönlendiricisinin ASUS tarafından duyurulduğunu sizlere aktarmıştık. Şirket şimdiyse en yeni anakart modelleriyle teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı. ASUS'un yeni nesil anakartları, elektronik bir üründen ziyade birer sanat eseriymiş gibi görünüyor.

ASUS'un en yeni anakart serisi "Z590" olarak isimlendiriliyor. Daha önce olduğu gibi bu seride de farklı özellikleri ön plana çıkaran farklı tasarımlar tercih eden ASUS, yeni nesil anakartlara ROG Maximus XIII, ROG Strix, TUF Gaming ve Prime isimlerini veriyor. 11. nesil Intel işlemciler için geliştirilen anakartlar; verimli yapıları, geniş bağlantı seçenekleri, Wi-Fi 6E ve yapay zeka destekleri ile ön plana çıkıyorlar.

Karşınızda ASUS Z590 serisi anakartlar

ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre Z590 serisi anakartlar, özelleştirilmiş VRM'lere sahip. Anakarttaki voltaj değerlerini ayarlayan ve haliyle de kritik bir önem arz eden VRM'ler, kapasitelerinin yüksek oluşu ve güvenilir enerji iletimleri ile oyuncuların güvenini kazanacak gibi görünüyor. Ayrıca bu anakartlarda dahili USB 3.2 Gen 2X2 Type-C ve Wi-Fi 6E bağlantı seçenekleri de mevcut. Yapay zeka destekli sistemler arasında ise hız aşırtma, soğutma, ağ yönetimi ve gürültü engelleme özellikleri gibi şeyler karşımıza çıkıyor.

ASUS, Intel işlemcilere hayat verecek yeni nesil anakartları ile ilgili daha detaylı bilgi sunmadı. Haliyle bu anakartların fiyatlarının ne olacağı ve ulaşılabilirlik durumu, şu an için bilinmiyor. Ancak şirket, yeni bir bilgisayar toplama planı olan oyuncuları fazla bekletmeyecek gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre Z590 serisinin tüm özellikleri, önümüzdeki günlerde ayrıntılı olarak açıklanacak. Fiyat açıklaması da muhtemelen belli olmuş olacak.