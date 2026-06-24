ASUS ROG, 20. yaşını Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşen özel bir etkinlikle kutlarken, geleceğin teknolojilerine göz kırpan sınırlı üretim "Edition 20" donanım koleksiyonunu Türkiye'de ilk kez sahneye çıkardı.

Dünyanın önde gelen teknoloji liderlerinden ASUS’un oyunculara özel alt markası Republic of Gamers (ROG), sektördeki 20 yıllık yenilikçilik yolculuğunu taçlandırmak adına büyük bir etkinliğe imza attı. Tayvan’da gerçekleştirilen ana kutlamaların hemen ardından bu özel dönüm noktasına ev sahipliği yapan dünyadaki ilk ülke Türkiye oldu. 23 Haziran tarihinde İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen özel organizasyonda, markanın geçmişten günümüze uzanan ikonik ürünleri sergilenirken teknoloji meraklıları geleceğin donanım çözümleriyle de ilk kez yan yana gelme fırsatı yakaladı.

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Etkinliğin asıl odak noktası ise markanın 20 yıllık mühendislik mirasını, tasarım dilini ve performans odaklı felsefesini simgeleyen sınırlı sayıdaki Edition 20 koleksiyonuydu. Görsel bir kimlikten çok daha fazlasını sunan bu özel koleksiyon; gücü temsil eden "ROG Black", tutkuyu simgeleyen "ROG Red", geleceğe yönelik vizyonu yansıtan "Crystal Lens" ve premium işçiliğin simgesi olan "Radiant Gold" renk paletlerini aynı potada eritiyor.

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Edition 20 koleksiyonu

Kendi sistemini özelleştirmeyi ve performans sınırlarını en uç noktaya kadar zorlamayı seven donanım tutkunları için Edition 20 koleksiyonu son derece iddialı bileşenler içeriyor. Bu serinin en dikkat çeken üyelerinden biri olan ROG Crosshair X870E Edition 20 anakart, hem işlemciyi hem de VRM katmanını aynı anda soğutabilen bakır tasarımlı tam genişlikte bir ROG Ryujin Edition 20 entegre AIO soğutma mimarisiyle birlikte geliyor.

Ekran kartı tarafında ise gerçek bir canavar bizleri karşılıyor: ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. En yeni ROG Astral RTX 50 serisi teknolojileriyle donatılan bu amiral gemisi kart, üzerinde dinamik 3D görseller ile gerçek zamanlı donanım verilerini gösteren kavisli bir AMOLED ekran barındırıyor. Çıkarılabilir GC-HPWR adaptörü ve çift güç girişi sayesinde kartın tam 800 watt'a kadar güç çekebildiği belirtiliyor. Bu devasa gücü beslemek adına ise sunucu sınıfı GaN MOSFET bileşenlerinden güç alan, daha kompakt yapıda tam 3000 watt enerji sunabilen ve dört adede kadar RTX 5090 ekran kartını destekleyen ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 güç kaynağı koleksiyondaki yerini alıyor. Tüm bu bileşenler, optimize hava akışına sahip alüminyum ağırlıklı açık çerçeveli modüler premium bilgisayar kasası ROG GR20 Edition 20 ile birleşiyor.

Rekabetçi oyuncular unutulmadı

Koleksiyon yalnızca devasa masaüstü bileşenleriyle sınırlı değil; alandan tasarruf ederken performanstan ödün vermek istemeyen rekabetçi e-sporcular için de özel çözümler sunuluyor. Yalnızca üç litrelik ultra kompakt bir gövdeye sahip olan ROG NUC 16 Edition 20, altın detaylı yarı şeffaf koyu kasasının altında NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU'su ve DLSS 4.5 teknolojisini barındırıyor. QuietFlow soğutma sistemi sayesinde sessiz çalışan bu mini canavar, yüzde 21 daha verimli işlemci ısı kapasitesi sunuyor.

Oyun deneyimini en akıcı seviyeye taşımayı hedefleyen ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 monitör, 26,5 inç boyutunda TrueBlack parlak Tandem WOLED panel, şeffaf arka kapak ve çift modlu yapısıyla öne çıkıyor. Oyuncular bu ekranda dilerlerse QHD çözünürlükte 540 Hz, dilerlerse HD çözünürlükte tam 720 Hz tazeleme hızına ve 0,02 ms gibi inanılmaz bir tepki süresine ulaşabiliyorlar. Ağ altyapısı tarafında ise Wi-Fi 7 destekli, dört bantlı ve Multi-Link Operation (MLO) teknolojisiyle 30 Gbps hıza ulaşabilen ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20 router tüm yükü sırtlıyor.

Ekipman tarafında ise hakiki 24 ayar altın detaylara, karbon fiber konumlama plakasına ve OLED dokunmatik ekrana sahip ROG Azoth Extreme Edition 20 mekanik klavye premium bir yazım deneyimi vadediyor. Bu klavyenin yanında, Aimpoint Pro 65K sensör ve Corning Gorilla Glass ayaklarla donatılmış 100 milyon tıklama ömürlü ROG Harpe II Extreme Edition 20 mouse ile siyah-altın renk şemasına sahip robotik dış iskeletli ROG Destrier Edition 20 oyuncu koltuğu koleksiyonu tamamlıyor. Ayrıca klavye koleksiyonerleri için rastgele özel tuş başlığı barındıran ROG Keycap Mystery Box Edition 20 kutuları da sınırlı sayıda sunulan sürprizler arasında yer alıyor.