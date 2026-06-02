ASUS, ROG'un 20. yılına özel ürettiği yeni el konsolu ROG Xbox Ally X20 modelini duyurdu.

Siyah ve altın sarısı yarı şeffaf tasarımıyla gelen bu cihaz elbette bir sürprizle birlikte geliyor.

Hem OLED hem de daha büyük ekran

Yeni el konsolunda en büyük değişim kesinlikle ekranda. Cihaz, sadece renkleri canlandıran bir OLED panelle kalmıyor, ekran boyutunu da 7.4 inçe çıkarıyor.

Üstelik can sıkan analog kayma yani drift sorununa meydan okuyan yeni stickler ve o yanlışlıkla basılan kütüphane tuşu yerine gelen, tek tıkla ekran görüntüsü alan yepyeni bir aksiyon tuşu da tasarıma eklenmiş.

Fiyatı can yakacak

Ally X20 ne yazık ki tek başına satılmıyor. Cihaz, normalde tek başına 849 dolar olan sinematik Xreal R1 akıllı gözlükleriyle zorunlu bir paket olarak gelecek.

Küçük bir matematik hesabı yapalım. Mevcut Ally X modeli hâlihazırda 1.000 dolar. OLED ekran ve yeni donanımların getireceği tahmini farkı ekleyip üzerine gözlüğü de koyduğumuzda, karşımıza 2.000 doları rahatça aşan bir fatura çıkıyor. Bu fiyata bu paket ne kadar satılır, onu ise zaman gösterecek.