ASUS, AMD Ryzen AI 7 350 işlemcili ve RTX 5060 ekran kartlı yeni oyun dizüstü bilgisayarı TUF Gaming A14 modelini duyurdu.

ASUS, TUF serisine yepyeni bir model daha ekledi: 14 inçlik kompakt oyun canavarı A14 sonunda tanıtıldı. Hem kolay taşınabilir hem de güçlü donanımıyla oyun severlerin ilgisini çekmeye aday görünüyor.

TUF Gaming A14’ün kalbinde AMD’nin yeni nesil Ryzen AI 7 350 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla gelen bu işlemci, içindeki yapay zekâ birimi sayesinde saniyede tam 50 trilyon işlem yapabiliyor. Bu da demek oluyor ki el hareketleriyle cihazı kontrol etmek, bakış yönünü otomatik düzeltmek ya da Windows Copilot’u daha hızlı ve akıcı kullanmak mümkün hâle geliyor.

TUF Gaming A14 özellikleri

Ekran: 14 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel (2.5K) çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, %100 sRGB renk gamı, G-SYNC desteği

14 inç büyüklüğünde, 2560 x 1600 piksel (2.5K) çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, %100 sRGB renk gamı, G-SYNC desteği İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350 – 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, saniyede 50 trilyon işlem gücüne sahip yapay zekâ birimi (NPU)

AMD Ryzen AI 7 350 – 8 çekirdek, 16 iş parçacığı, saniyede 50 trilyon işlem gücüne sahip yapay zekâ birimi (NPU) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060, 110W’a kadar grafik gücü (TGP), DLSS 4, gerçek zamanlı ışın izleme ve AI destekli görüntü teknolojileri

NVIDIA GeForce RTX 5060, 110W’a kadar grafik gücü (TGP), DLSS 4, gerçek zamanlı ışın izleme ve AI destekli görüntü teknolojileri Bellek: 32 GB’a kadar LPDDR5X RAM desteği

32 GB’a kadar LPDDR5X RAM desteği Depolama: 2 TB’a kadar PCIe 4.0 destekli SSD kapasitesi, çift M.2 yuvası

2 TB’a kadar PCIe 4.0 destekli SSD kapasitesi, çift M.2 yuvası Ses: Dolby Atmos destekli ses sistemi, yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio), AI destekli gürültü engelleme

Dolby Atmos destekli ses sistemi, yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio), AI destekli gürültü engelleme Bağlantı Noktaları: USB4, USB-C (DisplayPort ve güç aktarımı destekli), HDMI 2.1, 2 adet USB-A, microSD UHS-II kart okuyucu

USB4, USB-C (DisplayPort ve güç aktarımı destekli), HDMI 2.1, 2 adet USB-A, microSD UHS-II kart okuyucu Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E

73 Wh'lik bir bataryayla gelen TUF Gaming A14’ün fiyatı ve nerelerde satışa çıkacağı ise şimdilik açıklanmadı. Detaylar ilerleyen dönemde paylaşılacak gibi görünüyor.