ASUS, 16 inç ekranlı yeni dizüstü modeli V16’yı tanıttı. Yeni V16 hem oyunculara hem içerik üreticilerine hitap eden donanıma sahip.

ASUS, V16 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar modeliyle karşımıza çıktı. Hem oyun oynayanlara hem içerik üretenlere hitap eden model donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Yeni ASUS V16’da 16 inçlik bir IPS ekran yer alıyor. 1920x1200 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. 16:10 en-boy oranı ve 300 nit parlaklık değeri de ekranı hem oyun hem de çalışma için elverişli hâle getiriyor.

Yeni ASUS V16 özellikleri

Ekranın renk doğruluğu %45 NTSC seviyesinde, yani çok profesyonel işler için değil ama günlük kullanım ve oyun için yeterli görünüyor. İşlemci tarafında iki seçenek sunuluyor: Intel Core i5-210H ve Core i7-240H. Ekran kartı olarak da NVIDIA GeForce RTX 5060’a kadar uzanan bir destek mevcut. Diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci: Intel Core i5-210H, Intel Core i7-240H

Ekran kartı seçeneği: NVIDIA GeForce RTX 5060’a kadar destek

Bellek: 32 GB’a kadar DDR5 (5600 MHz)

Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD, 1 TB PCIe 4.0 SSD

USB-C (DisplayPort 1.4 ve güç aktarımı destekli)

2 adet USB-A portu

HDMI 2.1 çıkışı

720p çözünürlüklü web kamerası

Mylar yüzeyli touchpad

3.5 mm kulaklık/mikrofon girişi

Yaklaşık 1.95 kg ağırlığındaki ASUS V16, 63 Wh’lık bir batarya ve 150W adaptörle geliyor. Dayanıklılık konusunda da iddialı; MIL-STD-810H sertifikasına sahip.