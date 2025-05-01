ASUS, V16 adını verdiği yeni dizüstü bilgisayar modeliyle karşımıza çıktı. Hem oyun oynayanlara hem içerik üretenlere hitap eden model donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.
Yeni ASUS V16’da 16 inçlik bir IPS ekran yer alıyor. 1920x1200 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi vadediyor. 16:10 en-boy oranı ve 300 nit parlaklık değeri de ekranı hem oyun hem de çalışma için elverişli hâle getiriyor.
Yeni ASUS V16 özellikleri
Ekranın renk doğruluğu %45 NTSC seviyesinde, yani çok profesyonel işler için değil ama günlük kullanım ve oyun için yeterli görünüyor. İşlemci tarafında iki seçenek sunuluyor: Intel Core i5-210H ve Core i7-240H. Ekran kartı olarak da NVIDIA GeForce RTX 5060’a kadar uzanan bir destek mevcut. Diğer teknik özellikleri ise şu şekilde:
- İşlemci: Intel Core i5-210H, Intel Core i7-240H
- Ekran kartı seçeneği: NVIDIA GeForce RTX 5060’a kadar destek
- Bellek: 32 GB’a kadar DDR5 (5600 MHz)
- Depolama: 512 GB PCIe 4.0 SSD, 1 TB PCIe 4.0 SSD
- USB-C (DisplayPort 1.4 ve güç aktarımı destekli)
- 2 adet USB-A portu
- HDMI 2.1 çıkışı
- 720p çözünürlüklü web kamerası
- Mylar yüzeyli touchpad
- 3.5 mm kulaklık/mikrofon girişi
Yaklaşık 1.95 kg ağırlığındaki ASUS V16, 63 Wh’lık bir batarya ve 150W adaptörle geliyor. Dayanıklılık konusunda da iddialı; MIL-STD-810H sertifikasına sahip.