Dünyanın İlk Koronavirüs Sitcom’u İzleyiciyle Buluşacak

İspanya, koronavirüs vaka sayısı bakımından Avrupa’nın merkez üssü hâline geldi. 135 binden fazla vakanın görüldüğü ülkede, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini aştı. İspanya’da karantina uygulaması dördüncü haftasına girerken Quarantine Diaries adlı sitcom, ülkede yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Quarantine Diaries (Karantina Günlükleri) adlı yapımın, koronavirüs döneminde çekilen ilk televizyon dizisi olduğu belirtiliyor. Söz konusu sitcom, salı günü Radyo Televizyon Española’da (RTVE) yayınlanmaya başlayacak.

Sitcom’un bölümleri Oscar ödüllü yıldız Javier Bardem'in kardeşi Carlos Bardem gibi tanınmış İspanyol aktörlerin evlerinde çekildi. 8 hafta boyunca haftada 1 bölüm izleyicilerin beğenisine sunulacak. Quarantine Diaries, salgın nedeniyle ortaya çıkan gerginlikleri yeni önlemlere göre tasvir edecek. İşin içinde biraz da mizah olacak.

Quarantine Diaries, izleyicinin karşısına çıkacak:

Her biri 30 dakikadan oluşacak bölümler için set kurulmadı. Çekimler; iPhone'lar, mikrofonlar, tripodlar ve bilgisayar programları aracılığıyla aktörler tarafından kaydedildi ve daha sonra düzenleme için yapımcılara gönderildi.

İspanya’da yeni vakaların ve ölümlerin son günlerde yavaşladığı belirtilerek ülkenin krizin en kötüsünü görmüş olabileceği ve salgının zirvesine ulaştığı ifade ediliyor. Sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 637 olduğunu ve bunun 13 günde en düşük ölü sayısı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Alvaro Fernandez Armero ve David Marques tarafından yazılan Quarantine Diaries, yapımcı Alvaro Longoria'nın fikriydi. Longoria, bu zor dönemde insanlara, onları güldürerek yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek “En iyi yaptığımız işi yaparak yardım etmek istiyoruz. Hiçbir şekilde içinde yaşadığımız durumla dalga geçmiyoruz” dedi.

Dizinin bir sahnesinde; canı sıkılmış bir koca, futbol oynamak için tuvalet kağıdı kullanıyor. Dizinin reklamını yapan seslendirme sanatçısı, “Biriyle yaşamak, ister bir çift, ister ailenizle veya oda arkadaşlarınızla olsun, her zaman zor olmuştur ama şimdi hayatımızı paylaştığımız kişiyle 24 saat geçirmek zorundayız” görüşünü paylaştı.

Salamanca Üniversitesi'nden sinirbilimci Jose Ramon Alonso, Quarantine Diaries’in insanlara karantinanın etkilerinden kurtulmak için yardımcı olabileceğini söyledi. Dizinin yayınlanacağı RTVE kanalının sözcüsü, şimdiden Avrupa'daki diğer kanallardan ilgi gördüklerini belirtti.