Netflix'in yeni dizisi Atiye, Netflix aboneleri tarafından bir solukta izlendi. Dizi ve film tutkunları, Netflix'in ikinci Türk dizisini dünyanın en popüler sinema platformu olan IMDb'ye taşıdılar ve dizinin ilk oylama sonuçları belli oldu. Buna göre Atiye, pek çok Netfix abonesi tarafından sevilerek izlenmiş durumda.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından bir tanesi olan Netflix, Türkiye'de de önemli işlere imza atıyor. Platform 2019 yılının son günlerinde ikinci Türk dizisi olan Atiye'yi aboneleriyle buluşturdu. Dizinin Netflix'te yayınlanmasıyla birlikte özellikle aboneler, Atiye'yi bir solukta bitirdiler ve daha şimdiden olası ikinci sezonu beklemeye başladılar.

Netflix'in ikinci Türk dizisi, yayınlanmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, Netflix'in hizmet verdiği tüm ülkelerde izlenmeye başladı. Aslına bakacak olursak bu durum çok daha öncesinden ön görülüyordu çünkü dizi yetkilileri, özellikle de Beren Saat hayranlarının hemen her ülkeden kendilerine ulaştığını ve diziyi merak ettiklerini söylemişlerdi. Şimdiyse Atiye, dünyanın en popüler sinema platformlarından IMDb'de listelenmeye başladı.

IMDb, tüm dünyadan sinema ve diziseverlerin bir araya geldiği bir platform. Sinema ve diziseverler, vizyona giren ve platformlarda yayınlanan hemen hemen tüm içeriklerle ilgili bilgilere anında erişebiliyorlar. Ayrıca dizi ve filmlerle ilgili puanlama da yapabilen kullanıcılar, böylelikle içeriklerin ne kadar kaliteli olduğunu belirleyebiliyorlar.

Atiye'nin IMDb puanı: 8.0

Atiye, şu an için IMDb'de 4.903 kullanıcı tarafından oylanmış durumda. Oylamaya katılan kullanıcılar, Atiye'ye 10 ila 1 arasında puan verdiler ve böylelikle Atiye'nin ilk IMDb puanını belirlemiş oldular. Buna göre Atiye, şu an için 10 üzerinden 8 puan almış durumda. Kullanıcıların yüzde 38.7'si Atiye'ye tam puan verirken, kullanıcıların sadece yüzde 3'ü Atiye'yi hiç beğenmediklerini beyan ederek 1 puan verdiler.

IMDb, Atiye'nin aldığı puanları kullanıcıların yaşlarına göre de sınırlıyor. Puanları bu bağlamda incelediğimizde ise 18 yaşından küçük kullanıcıların, Atiye'ye neredeyse tam puan verdiğini görüntüleyebiliyoruz. Yaş aralığı 18 ile 29 arasında olan IMDb kullanıcıları ise Atiye'nin genel puanını belirlemişler gibi görünüyor. Çünkü bu yaş grubundaki kullanıcıların Atiye'ye verdiği puan ortalaması 8.2 olarak belirlenmiş durumda. Bu yaş grubunda oy veren kullanıcı sayısı 1.229 olarak karşımızda.

IMDb kullanıcılarının yaş grubu yükseldikçe, Atiye'yi daha az beğendikleri ortaya çıkıyor. Buna göre 30 ile 44 yaş aralığındaki 1.326 IMDb kullanıcısı, Atiye'yi 10 üzerinden 7.8 puanla değerlendiriyor. 45 yaş ve üzerindeki 255 IMDb kullanıcısının Atiye ile ilgili düşüncesi ise 7.1 puan olarak karşımıza çıkıyor.

IMDb kullanıcıları yapımlar hakkında yorum ya yapabiliyorlar. Yeni bir film ya da dizi izlemek isteyenler için bu yorumlar da belirleyici bir faktör oluyor. Dilerseniz şimdi de bazı yabancı IMDb kullanıcılarının Atiye hakkında neler düşündüğüne yakından bakalım.

İşte yabancı kullanıcıların Atiye hakkındaki görüşleri

Bu dizi inanılmaz. Türkiye nasıl böyle bir show yapabilmiş? Umarım hak ettiği ilgiyi görür.

Bu diziye bayıldım. Umarım kısa bir süre içerisinde ikinci sezon da gelir.

Dizi sıradan bir şekilde başlıyor. Bazı unsurlar, dizinin başında klişe gibi görünüyor ancak dizi çok iyi bir şekilde düşünülmüş. İlk bölümlerde klasik bir mistik dizisi gibi belirsizlikler var ancak diziyi izlemeye devam ettikçe tüm cevapları almaya başlıyorsunuz. Dizideki detaylar birbirlerini destekliyor. Ayrıca oyunculuk mükemmel olmasa da gayet iyi. Dizinin sonu, ayrı bir beğeniyi hak ediyor.

İyi iş Atiye, ikinci sezonu merakla bekliyorum!