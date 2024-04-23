Netflix, merakla beklenen aksiyon/bilim kurgu türündeki yapay zekâ temalı filmi Atlas’ın ilk fragmanını yayımladı. Titanfall havası veren Jennifer Lopez başrollü yapım, önümüzdeki ay çıkış yapacak.

Yapay zekâ iyice popülerleşmişken bu konuya odaklanan filmlere olan ilgi de artıyor. Netflix’in yakında yayımlayacağı “Atlas” isimli aksiyon, macera ve bilim kurgu türündeki yapım da bunlardan biri. Platform, bugün filmin ilk resmî fragmanını bizlerle buluşturdu.

Yaklaşık 3 dakikalık fragman, teknolojinin ileri seviyede olduğu bir gelecekte geçecek filmde nelerle karşılaşacağımız konusunda bir fikir edinmemizi sağlıyor. Fragmana baktığımızda, aksiyon dolu olacak filmin sevilen oyun serisi Titanfall’dan ilham almış olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Benzer unsurlar bir hayli fazla.

Atlas fragmanı

Atlas filminin konusu

Atlas filmi, yapay zekâya hiç güvenmeyen bir veri analisti olan Atlas Shepard’ı konu ediniyor. Firari bir robotun peşine düşen Shepard’ın planları ters gidince insanlığın geleceğini kurtarmak için tehdidin ta kendisi olarak gördüğü yapay zekâya güvenmekten başka çaresi kalmıyor.

Atlas filminin kadrosu

Leo Sardarian ve Aron Eli Coleite’nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Brad Peyton oturuyor. Başrollerde ise Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Abraham Popoola, Lana Parilla ve Mark Strong gibi isimler var.

Atlas filmi çıkış tarihi

Atlas, 24 Mayıs 2024 tarihinde Netflix üzerinden yayımlanacak.