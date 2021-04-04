Audi, 'Araçtan Her Şeye' Teknolojisini Test Etmeye Başlıyor

Audi, okul bölgelerinde yaya güvenliğini artırmak ve olası tehlikelerin önüne geçmek için, 'araçtan her şeye' teknolojisi olarak da bilinen C-V2X teknolojisini test etmeye başlıyor. İlk testler bahar döneminde Amerika'da Georgia'daki Fulton County Okul Bölgesi'nde gerçekleştirilecek.

Gelecekte özellikle trafikte sürüş güvenliği noktasında karşımıza çok daha sık çıkacak önemli teknolojilerden biri 'Araçtan her şeye' (V2X) protokolü. Temelde araçların etraflarında bulunan ve sürüşe etki edebilecek her şey ile iletişim halinde olması anlamına gelen bu teknoloji sayesinde önümüzdeki yıllarda trafik kazalarında, yakıt tüketiminde ve yaya güvenliği alanında çok büyük gelişmeler kaydedileceği düşünülüyor.

Qualcomm'un ve 5G Otomotiv Derneği’nin destekleriyle geliştirilen C-V2X de V2X standartlarından biri ve bu teknoloji ABD'de Ford, Avrupa'da Audi ve PSA Grup, Çin'de ise SAIC tarafından uzun süredir geliştiriliyordu. Şimdi ise Audi, C-V2X kullanılan araçlarıyla ilk kez bir bölgede test sürüşleri gerçekleştirecek.

C-2VX teknolojisi sürücüleri tüm senaryolara karşı uyaracak:

Audi, bu teknolojiyi E-Tron modellerinde test edecek ve belirlenen bölgede okul otobüsleri üreten bir şirket ile ortak çalışma gerçekleştirilecek. Gösterge ekranlarını ve sesli uyarıları kullanan C-V2X teknolojisi, sürücüyü aktif bir okul güvenlik bölgesine yaklaşırken veya çocuklar etrafta varken hız sınırını aşması durumunda uyaracak. Ayrıca, durmuş bir okul otobüsüne yaklaştıklarında da sürücüler uyarı alarak çocukların araçtan kontrolsüz inmeleri gibi kazalara sebebiyet veren durumlar için önlem alınmış olacak.

C-V2X teknolojisi aynı zamanda bu bilgileri sürekli olarak güncelleyerek sunacak. Örneğin okulların kapalı olduğu ya da yarım gün uygulamasının olduğu günlerde bilgiler güncellenerek hız sınırı değiştirilecek. Yani aslında konmuş bir dizi kuralın uygulanmasından ziyade durumlara göre değişkenlik gösterebilen gerçek bir iletişim ağı sağlanmış olacak.