Avrupa'da Hibrit Satışları, İlk Kez Dizel Otomobilleri Geçti

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği tarafından paylaşılan veriler, tarihte bir ilke imza atıldığını gösterdi ve kendi kendini şarj eden hibrit otomobil satışlarının, dizel satışlarını geçtiğini ortaya koydu. Türkiye'de de hibrit ve elektrikli otomobiller, satışlarda halen ufak bir paya sahip olsa da 2020 yılına göre büyük bir artış gösterdi.

Özellikle 2021 yılında gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda imzalanan mutabakatla tüm dünya, içten yanmalı motorlara veda etmek için hazırlıklara başladı. Bugünse Avrupa’da giderek büyümeye devam eden bu dönüşüm, tarihte bir ilk olan ve dönüşümde mihenk taşı olacak bir rekora imza attı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre hem içten yanmalı hem de bataryaya sahip kendi kendini şarj eden hibrit araçların satışı, dizel araç satışlarını tarihte ilk kez geçmeyi başardı. 2021 yılında Avrupa’da 1 milyon 901 bin 239 hibrit araç kayıtlara geçerken, dizel satışlarıysa 1 milyon 901 bin 191 adet oldu. Yani hibrit araçlar, yalnızca 48 araç farkıyla dizel araçları geçti.

Elektrikli araç satışları %63,1 oranında arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verileri, tamamen elektrikli araçların satış sayısınınsa 880 binin hemen altında olduğunu gösterdi. Verilere göre 2021’de Avrupa’da satılan her 11 araçtan 1’i, tam elektrikli otomobil araçlardı. Ayrıca plug-in hibrit satışları da 867 bin 100 seviyesinde oldu. 2021 yılında Avrupa’da tam elektrikli otomobil satışları %63,1, plug-in hibrit satışlarıysa %70,7 artış yaşadı. Benzinli araçların piyasadaki hakimiyeti 2020’de %48 iken, bu yıl %40 olarak ölçüldü.

Peki Türkiye’de durum ne?

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından paylaşılan Makroekonomik Değerlendirme – Aralık 2021 raporu, ülkemizde satılan otomobillerin motor tipine göre dağılımını gösterdi. Buna göre

Benzinli otomobil satışları 373.600 adetle %66,5 pay,

Dizel otomobil satışları 110.523 adetle %19,7 pay,

Hibrit otomobil satışları 49.493 adetle %8,8 pay,

Otogazlı otomobil satışları 25.391 adetle %4,5 pay aldı

Elektrikli otomobil satışlarıysa yalnızca 2.846 adet idi.

Öte yandan Türkiye’de 2020 verilerine göre elektrikli ve hibrite yönelimin önemli ölçüde arttığı da görüldü. 2020 yılında yalnızca 844 elektrikli otomobil ve 24 bin 131 hibrit otomobil satılmıştı. Yani ülkemizde elektrikli otomobil satışları %237,20, hibrit otomobil satışlarıysa %105,10 oranında artış gösterdi.