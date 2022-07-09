Son yılların en büyük küresel sorunlarından biri haline gelen Covid-19 için yapılan çalışmalar arasında hastalığın semptomlarını engelleyecek bir ilaç geliştirilmesi çalışmaları devam ediyordu. Pfizer'ın Covid hapı Paxlovid, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylandı.

Koronavirüs pandemisi bütün dünyayı etkiledi ve etkileri hissedilmeye devam ediyor. Şimdiye kadar alınan önlemler hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik olmuştu. Şimdiye kadar yalnızca acil durumlar için kullanılan bir ilacın Covid tedavisi için kullanılamsına Avrupa İlaç Ajansı'ndan izin çıktı.

Alman ilaç devi Pfizer tarafndan geliştirilen Paxlovid adlı ilaç daha önce Amerikan Gıda ve İlaç Otoritesi (FDA) tarafından acil durumlarda kullanılma izni almıştı. Bu hap, hastalıkla temas eden kişilerin durumları ağırlaşmadan ve ciddi semptomlar geliştirmeden tedavi edilebilmesine yardımcı oluyor.

Pfizer kendi hapına güveniyor

Özellikle Omicron varyantı ile birlikte koronavirüsün tedavisi bir kez daha tıkanma noktasına gelmişti. Zira daha önceki varyantlarda etkili olan iki antibiyotik bu defa oldukça etkisiz kalmıştı. Bu zamanda gelen onay sayesinde pandeminin tekrar kontrolden çıkmasının önüne geçilmesi konusunda bir adım daha atılmış oldu.

Pfizer'in Paxlovid adlı ilacının bu kadar önemli görülmesinin nedenleri ise verimliliği, görece düşük maliyetli olması ve yetkilendirilmesinin kolay olması olarak gösteriliyor. İlacın yapılan test sonuçları da dikkat çekici. Virüsün kendini kopyalamasını ve çoğalmasını engelleyen ilaç, hastanelik olma ve ölüm riskini %89 oranında azaltıyor.

Pfizer üretime hazır

Pfizer bu ilaç için daha önce ABD ile 10 milyon doz için anlaşmış, bu anlaşmada 5,29 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Geçtiğimiz yılın sonunda Pfizer'dan yapılan açıklamada ise Birleşik Krallık'a da 2,5 milyon dozluk ek tedarik sağlanacağı açıklanmıştı. İlk anlaşılan miktar ise 250 bin doz idi.

SVB Leerink analisti Geoffrey Porges, 2022 yılında ilacın 24,2 milyar dolarlık ciro yapmasını beklediğini açıklamıştı. Pfizer CEO'su Bourla ise firmanın 2022 yılı içinde 80 milyon doz üretim yapabileceğini belirtmişti. Daha önce acil durum onayı alan ilaç şimdi Avrupa'da da kullanılabilir oldu.