Çinli hava taksi şirketi EHang, EH216-S isimli hava taksi aracını İspanya'da test etti. Bu test ile Avrupa, ilk kez bir eVTOL ve uçan araba testine ev sahipliği yapmış oldu.

Uzunca bir süredir gündemde olan ancak henüz somut bir şekilde hayatımıza dahil olmayan eVTOL'lar ve uçan arabalarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çinli hava taksi şirketi EHang, İspanya'da bir test uçuşu gerçekleştirdi. Böylelikle Avrupa, ilk kez bir eVTOL testine ev sahipliği yapmış oldu.

EHang, İspanya'daki test kapsamında EH216-S isimli hava taksi aracını kullandı. Test sırasında iki kez uçan EH216-S, birinde yalnızdı. Şirket, ikinci test uçuşunda ise EH216-S ile bir grup drone'un nasıl entegre olacağını göstermek istedi ve bunun için 12 drone'un bulunduğu bir rota oluşturuldu. Yapılan resmî açıklamaya göre her iki test de başarıyla tamamlanmış durumda.

EH216-S, dünyanın ilk katı hâl pilli eVTOL'u olarak kabul ediliyor

İspanya'da insansız olarak uçurulan EH216-S, dikkat çekici bir özelliğe sahip. Öyle ki bu hava taşıtında katı hâl pili bulunuyor. Bu da EH216-S'in bugün elektrikli otomobillerde gördüğümüz menzil sorununa önemli bir çözüm ürettiği anlamına geliyor. Ancak bazı kesimler hem eVTOL hem de uçan arabaları gereksiz bir çaba olarak görüyorlar. Bakalım katı hâl pili, bu görüşün değişmesini sağlayabilecek mi...

Bu arada; EHang, Çinli JAC Motors ile de önemli bir anlaşma yaptığını duyurdu. Duyuruya göre bu anlaşmayla EH216-S için özel bir üretim tesisi kurulacak. Çin'e inşa edilecek tesis, bu hava aracının çok daha hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayacak. Daha önceki dönemlerde Çin'de uçuş izni alan ve eVTOL'u için pistler kuran firmanın başarı yakalayıp yakalamayacağı şimdilik merak konusu.