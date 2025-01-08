Bir havacılık şirketi, uçan arabalar için çok mantıklı bir alternatif geliştirdi. Land Aircraft Carrier isimli araç, hibrit yapısı istenirse karada istenirse havada kullanılabiliyor. Araç şimdiden binlerce sipariş aldı.

Çinli elektrikli otomobil şirketi Xpeng'in havacılık üzerine çalışan alt firması Xpeng Aero HT, CES 2025'te çok ilginç bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, bu duyuru kapsamında yarı uçan araba tanıttı. "Land Aircraft Carrier" isimli araba, uçan araba sektöründe gerçekten mantıklı bir çözüm üretmiş gibi görünüyor. Ancak böyle bir teknolojiye gerçekten ihtiyaç olup olmaması, tartışmaya açık bir mesele.

Land Aircraft Carrier, temelinde bir minibüs olarak karşımıza çıktı. Ancak minibüsün içinde bir de hava aracı bulunuyor. İhtiyaç hâlinde oldukça pratik bir şekilde çıkarılabilen hava aracı, böylelikle gökyüzüne kavuşulmasını sağlıyor. Fakat bu hava aracı, minibüsten bağımsız olarak çalışıyor.

Karşınızda Land Aircraft Carrier

Dışarıdan bakınca Tesla Cybertruck'a benzeyen minibüs, hava aracının yükünü taşıyabilmek için çift dingilli bir yapıya sahip. Sürücü, hava aracını kullanacağı yere ulaştığında bagaj açılıyor ve hava aracı yere iniyor. Daha sonra da minibüs bırakılıp, hava aracına geçiş yapılıyor. Bu tür bir teknoloji, daha çok arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerin işine yarar gibi görünüyor.

Xpeng Aero HT, Land Aircraft Carrier'in teknik özelliklerine çok fazla değinmedi. Ancak bu minibüs, 4 kişi taşıyabilecek kadar büyük. 1.000 kilometre menzile sahip 800 volt altyapılı bataryaya sahip olan minibüs, hava aracını da şarj edebilecek şekilde dizayn edildi. Minibüsün içinden çıkan 6 kollu hava aracı ise istenirse manuel, istenirse de otonom olarak kullanılabiliyor.

Xpeng Aero HT tarafından yapılan açıklamaya göre Land Aircraft Carrier için daha şimdiden 3.000 niyet mektubu alındı. Bu yıl seri üretime geçmesi planlanan aracın 2026 yılında teslim edilmesi planlanıyor. 300 bin dolar civarında fiyatlanması beklenen araç, ilk aşamada Çin pazarında satışa sunulacak.

Peki siz bu yarı uçan arabayı nasıl buldunuz? Daha önce geliştirilen uçan arabalara kıyasla daha mantıklı görünmüyor mu? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.

Land Aircraft Carrier için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz