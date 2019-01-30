Geçtiğimiz günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın Atatürk'lü özel Euro'lar bastığına dair haberler ortaya çıkmış, milli duyguları hızla yükselebilen bizleri heyecanlandırmıştı. Ancak durum iyice araştırılınca altında farklı gerçekler olduğu anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Webtekno da dahil olmak üzere haber sitelerinde ‘Avrupa Merkez Bankası, Üzerinde Atatürk'ün Fotoğrafının Bulunduğu Özel Euro Bastı’ başlıklı haberler yayımlandı. Avrupa Merkez Bankası’nın Ulu Önder Atatürk için özel Euro basması fikri göğsümüzü kabartsa da, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almamak için türlü zorluklar çıkaran Avrupa’nın böyle bir jest yapması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Konu biraz daha derinlemesine araştırılınca ortaya çıktı ki; Avrupa Merkez Bankası’nın üzerinde Atatürk bulunan özel bir Euro bastığına dair çıkan haberler doğru değilmiş. Yukarıda görmüş olduğunuz fotoğraftaki ‘Euro’, 0 Euro Bank Notes adlı bir şirket tarafından Fransa’daki Oberthur basım evinde hediyelik eşya olarak ve koleksiyon amacı ile üretiliyor. Biraz heves kırdığımızın farkındayız ama gerçek bu.

0 Euro Bank Notes adlı şirket, Avrupa Merkez Bankası tarafından Euro Banknote Memory (EBM) lisansı ile yetkilendirilmiş European Souvenir Bank N.V. isimli şirketin bir kolu olarak üretim gerçekleştiriyor. Üretilen Atatürk baskılı banknotlar Avrupa Merkez Bankası tarafından resmen onaylandı ancak bizzat onlar tarafından üretilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aslına bakarsanız Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler kendi merkez bankalarının darphanelerinde Euro üretimi gerçekleştirebiliyor. Yani cüzdanınıza girmiş olan gerçek Euro banknotlarının bile çoğu, Avrupa Merkez Bankası tarafından üretilmiyor.

Aslına bakacak olursanız teyit.org, 0 Euro Bank Notes’un üzerinde Atatürk baskılı banknotlar üretmek için Avrupa Merkez Bankası’ndan onay almadığını ortaya çıkardı. Avrupa Merkez Bankası’nın lisanslı 0 Euro üreten şirketler listesinde 0 Euro Bank Notes bulunmuyor. Ancak 0 Euro Bank Notes, Euro Banknote Memory çatısı altında bulunduğundan üretilen banknotlar EBM lisansı taşıyor. Bu nedenle dolaylı yoldan Avrupa Merkez Bankası onayı almış oluyor.

Üzerinde Atatürk’ün portresi bulunan 0 Euro’luk banknotlar, eurocommemorative.com web sitesi üzerinden 15,83 Euro karşılığında satın alınabiliyor. Numismag’de yer alan habere göre tüm banknotlar Fransa’da bulunan Oberthur basım evinde üretiliyor ve söz konusu basım evinin Avrupa Merkez Bankası onayı bulunuyor. Söz konusu 0 Euro’ların üzerinde adeta gerçek paraymışçasına bir güvenlik kodu bulunuyor. Böylece satın aldığınız koleksiyonluk ürünün Avrupa Merkez Bankası tarafından lisanslandığından emin olabiliyorsunuz.