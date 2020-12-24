Avusturyalı Ottocar J, 80 yaşında 80. Porsche aracını satın alarak dünyanın en sadık Porsche hayranlarından biri olduğunu kanıtladı. Ottocar'ın öylesine geniş bir koleksiyonu bulunuyor ki tüm araçlarını sığdırmak için özel bir bina inşa etmek zorunda kalmış.

Avusturyalı bir araba koleksiyoncusu olan Ottocar J, görüp görebileceğiniz en pahalı ve ilgi çekici koleksiyonlardan birine sahip: Porsche. Gerçek bir Porsche tutkunu olan Ottocar, şu anda 80 yaşında ve 80. Porsche’sini özel garajına park etmiş durumda.

Tüm otomobillerini “oturma odası” olarak adlandırdığı özel bir binada saklayan Ottocar’ın koleksiyonunda 911 R, 911 Speedster, 993 911 Turbo S, 997 911 GT2 RS, 911 GT3 RS 4.0 gibi nadir pek çok Porsche modelinin yanı sıra Jagdwagen adlı bir askeri araç da bulunuyor.

Ottocar, 43 yılda tam 80 Porsche satın almış

Porsche tutkusu yaklaşık 50 yıl önce başlayan ve bir 911 E satın almak için para biriktiren Ottocar, ilk Porsche aracını 1977’de garajına koyduğunu ifade ediyor. O günden bu yana tam 80 Porsche satın alan Ottocar, tüm otomobillerin yola çıkmaya hazır olduğunu ve bu araçların klasik yarış etkinliklerinde kullanıldığını belirtiyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Ottocar, araçlarını özel bir binada sergiliyor ve bu binada bir 917, son derece nadir bulunan sekiz silindirli 910, 956 964 Coupe ve Fuhrmann motorlu 904 gibi her yerde göremeyeceğiniz pek çok model bulunuyor. Ottocar, hangi Porsche modelini daha çok sevdiği sorusuna ise yanıt vermekten kaçınıyor.

Ottocar J’nin Porsche koleksiyonundan fotoğraflar