Bir farda ya da direksiyonda işler değişebiliyor. Birçok otomobil markası, maliyetleri düşürmek ve üretim verimliliğini arttırmak için aynı parçaları kullanıyor.
Modelleri görünüşte tamamen farklı olsa da ufak detaylarda bu parçalar göze çarpabiliyor. “Aa evet ya ben bunu hatırlıyorum.” diyeceğiniz parçaları biraz daha yakın merceğe alalım, bakalım neler çıkacak.
Nissan 300ZX/Lamborghini DIABLO
Detomaso Pantera/Alfa Romeo 2000
Spyker C8 Spyder/Saleen S7
Toyota Corolla Coupe/Lotus Esprit
Aston Martin Vantage/Ford Crown Victoria
Jaguar XJ220/Citroen CX
Morris Marina/ Lotus Esprit
Size en tanıdık gelen hangisi oldu?
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