Her otomobil markasının kendine özgü tasarımı ve tarzı var evet ama bilmediğimiz bir gerçek de var. Birbirinden farklı bazı otomobillerde aynı parçalar kullanılıyor. Yenisini yapmaya mı üşendiler? Tabii ki hayır!

Bir farda ya da direksiyonda işler değişebiliyor. Birçok otomobil markası, maliyetleri düşürmek ve üretim verimliliğini arttırmak için aynı parçaları kullanıyor.

Modelleri görünüşte tamamen farklı olsa da ufak detaylarda bu parçalar göze çarpabiliyor. “Aa evet ya ben bunu hatırlıyorum.” diyeceğiniz parçaları biraz daha yakın merceğe alalım, bakalım neler çıkacak.

Nissan 300ZX/Lamborghini DIABLO

Detomaso Pantera/Alfa Romeo 2000

Spyker C8 Spyder/Saleen S7

Toyota Corolla Coupe/Lotus Esprit

Aston Martin Vantage/Ford Crown Victoria

Jaguar XJ220/Citroen CX

Morris Marina/ Lotus Esprit

Size en tanıdık gelen hangisi oldu?

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