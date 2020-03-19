Aytaç Yalman'ın Ölüm Nedeni Kesinleşti: COVID-19

Bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulandı. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamalarda, Yalman'ın COVID-19'a bağlı olarak hayatını kaybettiği kanaati oluşmuştur denildi.

Bir süredir tüm dünyanın ana gündem maddesi olan koronavirüs, bir haftadır da Türkiye'nin kilitlendiği hususlardan bir tanesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda ülkemizdeki ilk COVID-19 vakası resmen doğrulanmıştı. Bugün itibarıyla iki kişinin hayatını kaybettiği, tespit edilmiş toplam 191 vaka bulunuyordu. Şimdiyse koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir vatandaşımızın daha olduğu teyit edildi.

Birkaç gün önce sosyal medya platformları, Aytaç Yalman ismini konuşmaya başladı. Bu ismin konuşulmasının nedeni ise bir gazetecinin yaptığı açıklamalardı. Söz konusu gazeteci, eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan Aytaç Yalman'ın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ancak yetkililerin bu ismi açıklamadıklarını iddia etmişti. İşte şimdi, yetkililerden bu konuyla ilgili bir açıklama geldi ve Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalar, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik biriminden geldi. Yapılan yazılı açıklamalarda eski Kara Kuvvetleri Komutanı'nın hastalık sürecindeki detaylara da yer verildi. Dilerseniz hemen, hastane başhekimliği tarafından yapılan o açıklamaların detaylarına bakalım;

Yapılan açıklamalarda Yalman'ın 11 Mart itibarıyla nefes darlığı şikayetinin başladığı dile getiriliyor. 12 Mart'ta da devam eden şikayetler üzerinde Fenerbahçe Orduevi Doktoru Yalman'ın evine çağırıldı. Doktor, yaptığı inceleme sonucunda Yalman'ın hastaneye başvurmasını istemiş ancak eski Kara Kuvvetleri Komutanı bu isteği reddederek evinde serum almak istemiş. Ancak takvimler 13 Mart'ı gösterdiğinde de hiçbir iyileşme olmamış.

Başhekimlik, 13 Mart'ta Yalman'ın hastaneye gitmesi için ikna edildiğini ve bir hastaneye götürüldüğünü söylüyor. Hastanede yapılan tetkiklerde de Yalman'a "interstisyel pnomoni" (akciğerlerde yangı) teşhisi konulmuş. Doktorlar, Yalman'ın hastaneye yatışını istemişler ancak bunu da kabul etmeyen Yalman, tekrardan evine dönmüş. Saat 17:00 sularında Yalman'ın durumu ağırlaşmış ve bu sefer hastaneye yatış sağlanmış.

15 Mart'a kadar özel bir hastanede yatan Yalman'ın filmleri konsültasyon için Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları'na gönderiliyor. Sonuçları inceleyen doktorlar, Yalman'ın naklini gerçekleştiriyorlar ve Acil Servis'e yatışını sağlıyorlar. Saat 13:00 sularında gerçekleşen bu işlem, 19:10'a kadar olağan tedavi şekliyle devam ediyor. 19:10'da kalbi duran Yalman, 19:50'ye kadar kurtarılmaya çalışılıyor ancak çabalar sonuçsuz kalıyor.

Yalman'ın sonuçlarını inceleyen doktorlar, Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 rehberindeki bulgularla eşleştiğini fark ediyorlar ve ardından da Yalman'ın eşine çeşitli testler yapıyorlar. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Yalman'ın eşine yapılan testlerde COVID-19 tespit ediliyor ve hal böyle olunca Yalman'ın eşi de aynı hastaneye yatırılıp tedavi altına alınıyor. Bu süreçte Yalman'ın son dönemlerde temas ettiği herkese izolasyon uygulanıyor.

Başhekimlik tarafından yapılan açıklamalarda, "Aytaç Yalman'la eşinin bulgularının benzer olması nedeniyle Yalman'ın COVID-19'a bağlı olarak hayatını kaybettiği kanaati oluşmuştur." ifadesine yer veriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklama ile Yalman'ın Türkiye'deki 3. COVID-2019 ölümü olduğunu doğruladı:

Fahrettin Koca, Aytaç Yalman hakkında yaptığı açıklamada "Yapılan testler sonucunda eşi dahil pozitif çıktı. Yalman'ın ölümüyle can kaybı 3 oldu" sözlerini sarf etti.