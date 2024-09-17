Birçok insan sabahın erken saatlerinde alarmsız uyanabiliyorken kimi insana da saatlerce uyuduğu uyku yetmiyor. Aslında çok uyumanın da az uyumanın da kendine göre zararları var. Ancak bilime göre az uyumak, erken yaşlanmaya sebep oluyor!

Gece yatmak bilmez, gündüz kalkmak bilmez grubun içindeyseniz siz de bu tehlike çanlarına kulak asması gerekenlerdensiniz.

Öyleyse gelin, gerçekten de böyle bir durum var mı? Birlikte bakalım.

Yalnızca bir gecelik uyku eksikliği, yaşlanma sürecini hızlandırabilir mi?

Uyku eksikliği, sandığımız kadar önemsiz bir şey değil. Sağlığımız için yeterli uykuyu alabilmek ne kadar önemliyse kaç saat uyuduğumuz da o kadar önemli. Senelerdir hep duyduğumuz bir klişe var: “Yetişkin bir insan günde 8 saat uyumalı.” Peki bu 8 saat, bilime göre yeterli mi?

Yeni bir araştırma, bu sorunun yanıtını merak edenler için çarpıcı bulgular sunuyor. Araştırma sonucuna göre sadece bir gece uyumamak bile, biyolojik yaşlanmayı tetikleyebiliyor. Üstelik uyku eksikliğinin hücresel düzeyde yaşlanmaya yol açtığı da gözlemlenmiş.

Araştırmaya göre kısmi uyku yoksunluğu, hücrelerimizin DNA'sındaki değişikliklere ve proteinlerin işlevselliğinde bozulmalara neden oluyor.

Bu etkiler, hücrelerimizin bölünme yeteneğini kaybetmesine ve yaşlanmasına yol açıyor. Özellikle periferal tek çekirdekli kan hücreleri (PBMC'ler) üzerindeki gen ekspresyonu paternleri, hücrenin bölünme döngüsünde bir noktada "takılıp kalmasına" ve bölünememesine neden oluyor. Bu durum da hücrelerin yenilenememesine ve biyolojik yaşlanmanın hızlanmasına zemin hazırlamış oluyor.

Dr. Judith Carroll'un liderliğinde yürütülen çalışma, yaşlı yetişkinlerde uyku eksikliğinin biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Araştırma, uyku yoksunluğunun, gen ekspresyonunu etkileyerek ve hücre döngüsünü bozarak yaşlanmayı hızlandırabileceğini ve bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Çalışma, 61 ile 86 yaş arasındaki 29 yetişkin üzerinde yürütüldü.

Katılımcılar, dört gece boyunca sınırlı uyku koşullarına maruz bırakıldı ve bu süre boyunca uykuları kesildi. Uyku eksikliğinin ardından, katılımcıların birer gün boyunca normal uyku düzenlerine geri dönmeleri sağlandı. Kan örnekleri alınarak periferal tek çekirdekli kan hücrelerinin gen ekspresyonu analiz edildi. Sonuçlar, hücrelerin bölünme döngüsünde bir aşamada durakladığını ve bu nedenle biyolojik yaşlanmanın gerçekleştiğini ortaya koydu.

Bu bulgular, uyku bozukluklarının biyolojik yaşlanmayı tetikleyebileceğini ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğini de gösteriyor. Siz en iyisi, uyku saatinize yeterli özeni gösterin.

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