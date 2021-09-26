Türkiye Öncesi Son Durak: Rusya GP'de Kazanan Belli Oldu

Formula 1'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan yarış öncesindeki son ayak Rusya GP'de kazanan isim Hamilton oldu. Yarış oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Formula 1'de sezonun artık son bölümüne ilerlediğimiz bu süreçte şampiyonluk mücadelesi son hızla devam ediyor. Türkiye GP öncesindeki son yarış olan Rusya GP'nin kazananı belli olurken, yarış son ana kadar çekişmeli geçti.

Norris'in kariyerindeki ilk pole pozisyonundan başladığı yarış, aynı zamanda Alfa Romeo'nun emektar pilotu Kimi Raikkonen'in de koronavirüs tedavisinin bitmesiyle pistlere döndüğü yarış oldu. Yarış öncesi tahminler ise pek gerçekleşmedi.

Mercedes ama başka Mercedes

Yarış öncesinde Mercedes AMG Petronas takımının kolay bir galibiyet alması bekleniyordu. Sıralama turlarında yaptığı hatanın ardından ilk sırada başlama şansını kaçıran Mercedes takımı, daha sonra Bottas'ın motorunu değiştirmiş ve Fin pilotu gridi sonuna göndermişti. Bu strateji çok bir işe yaramış gibi gözükmedi. Hamilton'ın da kalkışta sorun yaşamasından sonra bir anda pist üstü mücadele karmaşık bir hal almaya başladı.

Pit stopların ardından peşpeşe geçişler yapan ve temposunu arttıran Hamilton zirveyi kovalamaya başladı. Önünü açan Hamilton ardından hızla ilerlemeye başladı. Bu esnada şampiyona lideri olarak piste çıkan Verstappen de üst sıralara doğru tırmanmaya devam etti. Sonraki turlarda da Norris ile Hamilton arasındaki fark gittikçe kapandı.

Güllerin savaşı

Mercedes motorlu iki aracı kullanan iki İngiliz pilot Norris ve Hamilton'ın mücadelesi, son bölümde yağışın başlaması ile birlikte daha da heyecanlı bir hal aldı. Zaten piste tutunmanın zor olduğu Sochi'de bazı pilotlar yeşil şeritli geçiş lastiklerine dönerken bazı pilotlar ise yarışın sonuna kadar lastik değiştirmemeye karar verdi.

Hamilton lastik değiştirirken Norris ise son ana kadar beklemeyi denedi. Bu nedenle sürekli pist dışına taşan genç pilot liderliği kaybetti. Son turlarda sürekli olarak sıralmanın değiştiği yarışta özellikle podyum dışındaki sıralama sürekli oynadı.

Yarışın sonunda Hamilton kazanan isim olurken kariyerinde 100. galibiyetini aldı. Verstappen ise 20. sıradan başladığı yarışta 2. oldu. Podyumdaki üçüncü isim ise Ferrari'den Carlos Sainz Jr. oldu. Sezonun bir sonraki yarışı Türkiye'de yapılacak.