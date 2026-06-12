Babalar Günü için hediye arayışına başladıysanız, işe babanızın ilgi alanlarını düşünerek başlamak en mantıklısı. Çünkü bazı babalar yeni çıkan teknolojik ürünleri takip etmeyi severken bazıları bir fincan kahve eşliğinde kitap okumaktan keyif alıyor.
Kimisi hafta sonlarını doğada geçiriyor, kimisi ise evde bir şeyler tamir edip üretmekten hoşlanıyor. Bu nedenle tek bir hediye herkese hitap etmiyor. Biz de farklı hobilere sahip babalar için hediye seçeneklerini bir araya getirdik. Hadi içeriğimize geçelim!
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Babalar Günü için hediye önerileri:
Kitap okumayı seven babalara:
- Kobo Clara BW e-Kitap Okuyucu
- Kitap Okuma Işığı
- Vigo Wood Kitap Okuma Standı
- Geliştiren Anne-Baba- Doğan Cüceloğlu
Teknoloji düşkünü babalara:
- Huawei Watch GT 3 Pro Akıllı Saat
- Xiaomi Redmi Buds 8 Kablosuz Kulaklık
- JBL Go4 Bluetooth Hoparlör
- Philips 3000 Serisi Tıraş Makinesi
- ViewSonic M1X Taşınabilir Projeksiyon
Elinden her iş gelen babalara:
- Einhell Professional Akülü Darbeli Vidalama
- Bosch Darbeli Matkap
- KOBB KBL16T 160CM Su Terazili Lazer Tripod
- Bosch Home and Garden Universal 17 Parça El Aleti Seti
- Stanley 1-30-497 Şerit Metre
Doğada vakit geçirmeyi seven babalara:
- Haegs Alüminyum Kamp Sandalyesi
- Jouis Kamp Lambası
- CATA Poyraz Şarjlı Led Kafa Feneri
- Haegs Alüminyum Katlanır Kamp Masası
- Bosch 16'sı 1 Arada Çok Amaçlı Alet
- MESCHAIN Su Geçirmez Kumaş Sırt Çantası
- Bestway 68105 Çadır
Arabasına düşkün babalara:
- Hb-39 Araç İçi Telefon Tutucu
- Baseus Golden Contactor Pro 40W Araç Şarjı
- Coofbe Klipsli Araç İçi Gözlük Tutucu
- Araç İçi Bagaj Düzenleyici
- Orret Home Katlanabilir Oto Güneşlik ve Numaratör Seti
Kahve tutkunu babalara:
- Philips Daily Collection Filtre Kahve Makinesi
- Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak
- Hario Mini Plus Kahve Değirmeni
- Tchibo French Press