Yeni Dönemde Vergiler Yapay Zeka İle Hesaplanacak

Gelir İdaresi Başkanı Semi Okumuş, Ankara'da gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, vatandaşların yeni dönemde vergi dairesine gitmeye hiç gerek duymayacaklarını açıkladı. Şimdiye değin vatandaşların vergi ödemelerinde daha rahat bir döneme girdiğini, yeni dönemde ise vergi ödemelerinde yapay zeka dönemine gireceğiz.
İşte Okumuş'un açıklamalarından satır başları:
- Mükelleflerin kendi aralarındaki ilişkilerde kullandığı tüm belgeleri, faturaları, fişleri ve serbest meslek makbuzlarını da dijitalleştirmeye çalışıyoruz.
- E-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu gibi uygulamalarımızla tutar olarak Türkiye'de düzenlenen tüm faturaların yüzde 70'ini dijitalleştirmiş durumdayız. Kalan yüzde 30'luk kısmını da önümüzdeki birkaç yılda tamamlayacağız.
- Uygulamaya bu sene başlamayı hedefliyoruz. Mükelleflerin hiçbir şekilde vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan tüm işlemlerini elektronik ortamda yapması için uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz.
- Vergi sistemindeki dijitalleşme, iş dünyası için büyük fayda sağladı. Bilgisayar başında vergiyle ilgili her konuyu halletmek, harcadığımız zamanı ve maliyeti azalttı.
- Dijital Dönüşüm Projesi çerçevesinde elektronik belge yönetim sistemine geçtik. e-ATO uygulamasıyla pek çok belgeyi internet üzerinden elektronik imzalı olarak vermeye başladık. Mobil ATO uygulamasını da hayata geçirdik.