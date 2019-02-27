Yeni Dönemde Vergiler Yapay Zeka İle Hesaplanacak

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, yeni dönemde yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanan uygulamaların test sürecine girdiklerini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanı Semi Okumuş, Ankara'da gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, vatandaşların yeni dönemde vergi dairesine gitmeye hiç gerek duymayacaklarını açıkladı. Şimdiye değin vatandaşların vergi ödemelerinde daha rahat bir döneme girdiğini, yeni dönemde ise vergi ödemelerinde yapay zeka dönemine gireceğiz.

İşte Okumuş'un açıklamalarından satır başları: