Larian Studios'tan Heyecanlandıran Baldur's Gate 3 Paylaşımı

Baldur’s Gate serisinin geliştirici stüdyosu Larian Studios, Baldur’s Gate 3’ün resmi Twitter hesabından bir video paylaştı. Stüdyo, çeşitli görüntülerin yer aldığı videoyu 27 Şubat 2020 tarihine işaret ederek bitirdi.

Larian Studios, bugün resmi Baldur’s Gate 3 Twitter hesabından bir video paylaştı. Paylaşılan yaklaşık 30 saniyelik video, Volothamp Geddarm’ın (kısaca Volo) sözleriyle açılıyor. Videoda bundan sonra gördüklerimiz ise 'motion capture' oyuncuları, orkestra ve stüdyoda çalışan insanlar oluyor. Video 27 Şubat 2020 tarihini işaret eden bir yazıyla sonlanıyor.

Bu Baldur’s Gate oyunu için uzun süredir herhangi bir güncelleme bulunmuyordu. Son topluluk güncellemesi, geçtiğimiz senenin haziran ayında yayınlanmıştı. Eylül ayında ise Larian Studios’un oyunu Switch konsollarına çıkarmayı planladığına yönelik haberler ortaya çıkmıştı.

Yeni Baldur’s Gate oyunu

Baldur’s Gate hayranları, rol yapma oyunları konusunda ustalığıyla bilinen Larian Studios’tan uzun süredir seriye bir devam oyunu bekliyorlar. Dolayısıyla stüdyonun paylaştığı bu yeni duyuru, oyuncuları bir hayli heyecanlandırmayı başardı.

Ancak 27 Şubat’ta duyurulacak olan gelişmenin, yeni oyunun yayınlanma tarihi olmasına ise pek fazla ihtimal verilmiyor. Önümüzdeki ay duyurulacak olan gelişmenin yeni oyunun oynanış videosu olacağı, oyunculara yeni bölgelerin ve dövüş sisteminin gösterileceği tahminler arasında yer alıyor.

Peki, siz stüdyonun yeni duyurusu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce stüdyo 27 Şubat’ta yeni oyunla ilgili nasıl bir duyuru gerçekleştirecek? Fikirlerinizi ve tahminlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.