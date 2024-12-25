Battlefield 2042'nin normalde 500 TL olan Elite Yükseltmesi, Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play abonelerine kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Xbox, son zamanlarda ücretsiz oyun fırsatlarını bir hayli artırmıştı. Özellikle de EA oyunlarında bu kampanyaların yapıldığını görüyorduk. Daha dün, Titanfall 2 tamamen bedavaya Game Pass abonelerine dağıtılmıştı. Bugün ise bir başka benzer kampanya başladı.

Xbox, son zamanlarda iyice sevilmeye başlayan oyun Battlefield 2042’nin Elite Yükseltmesi isimli ek paketini tamamen ücretsiz olarak sunuyor. Ancak paketin oyunu içermediğini belirtelim. Yani Battlefield 2042’yi ayrı olarak satın almış olmanız şart.

Kampanya, Game Pass Ultimate ve EA play abonelerine özel

Bu kısa süreli kampanyadan maalesef herkes yararlanamıyor. Yalnızca Xbox Game Pass Ultimate ve EA play abonelerinin erişebileceği bir etkinlik olarak sunulmuş. Eğer aboneyseniz ve Battlefield 2042’nin ana oyununa sahipseniz buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz sayfasından normalde fiyatı 500 TL olan Elite Yükseltmesi’ne bedavaya sahip olabileceksiniz.

Battlefield 2042 Elite Yükseltmesi, 2023’te çıkış yapmıştı. Bu ek paket, oyunun ilk yılından kaçırdıklarınızı yakalamanızı sağlıyor. Yani ilk yıldan eşyalara ulaşabiliyorsunuz. İçerdiği şeyler şu şekilde: