Bazı Bethesda Oyunları Sadece Xbox ve PC’ye Özel Olacak

Microsoft’un tarihi bir anlaşmayla Bethesda’yı satın almasının ardından bugün Xbox Wire’da yayınlanan bir duyuruyla oldukça radikal bir karar açıklandı. Sony konuyu rekabet kurumuna taşıyabilir, ortalık hepten karışabilir.

Microsoft’un Bethesda’yı satın almasının onaylanmasının ardından bir anda Xbox Wire’da yayınlanan yazı kafaları karıştırdı. Yeni bir konsol savaşları başlıyor olabilir. Dünyanın en popüler RPG oyunlarına imzasını atan Bethesda’nın özellikle The Elder Scrolls serisi ve Fallout serisiyle dünyada çok ciddi bir dominasyon etkisi yarattığını biliyoruz.

Xbox’ın patronu Phill Spencer 7,5 milyar dolarlık tarihi anlaşmanın sonuçlandığını belirtmek için Xbox Wire’da yeni bir yazı kaleme aldı. Starfield, Elder Scrolls ve Fallout severlerin kafasını karıştıran bu yazıyla oyuncular sevinseler mi? Yoksa üzülseler mi? Oldukça arada kalmış gibi görünüyor.

Xbox ve PC gelecekte Bethesda oyunları için en doğru yer olacak

Phill Spencer, Xbox Wire’da kaleme aldığı yazısında; “Bethesda ekibinin eklenmesiyle, oyuncular bilmeliler ki Xbox konsolları ve PC’ler Bethesda oyunları için en iyi deneyimi sunan ortamlar olacak” dedi. Phill Spencer’in bu söylemi sonrasında kafalar gerçekten karıştı. Microsoft’un burada birkaç stratejisi olabilir. Öncelikle belirtmek gerekiyor Playstation; The Elder Scrolls, Fallout ve Starfield için inanılmaz bir satış hacmi ve pazar sunuyor. Ancak bu serilerin oyuncuları da sadece yeni oyunlar için Xbox ya da Game Pass alabilecek oyuncular.

Dishonored ya da Prey gibi oyunlarsa daha küçük hacimli, Playstation ortamına çıkmaması durumunda Microsoft’un neredeyse herhangi bir kayıp yaşamayacağı oyunlar. Sony; The Elder Scrolls, Fallout ya da Starfield için rekabet kurumuna gitmeyi göze alabilir ve haksız rekabet ortamı yarattığı için Microsoft’u dava edebilir. 2018 yılında Playstation’da Skyrim VR versiyonu 3 milyon adet satılmıştı. Bununla beraber Skyrim, 2021 yılında hala dünyanın en popüler RPG’leri içinde yer alıp satmaya devam ediyor. Oyun ve teknoloji yorumcuları arasında bu durumun Playstation’a zarar verebileceği, Xbox satışlarını arttıracağı şeklinde yorumlanıyor. Spencer’ın böyle ucu açık cümleler kurması Bethesda’nın geleceği konusunda kafalarda soru işareti yaratıyor.