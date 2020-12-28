Bazı PlayStation 5'lerin DualSense'i Bozulmaya Başladı

PlayStation'a yönelik forumlarda yapılan paylaşımlar, daha bir aylık olan PlayStation 5'in kumandası DualSense'in bozulmaya başladığını gösteriyor. Kullanıcılar, farklı tuşların bozulduğunu bildirirken en çok dile getirilen tuşun R2 olması, kumandanın kronik olarak sorunlu olabileceğini düşündürüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz ay itibarıyla yeni oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürdü. Görülmemiş seviyede hızlı olan yüklemeler, 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme oranı gibi etkileyici özelliklere sahip olan konsol, şu sıralar pek çok oyuncuyu tedirgin eden bir sorunla gündemde. Oyuncuların geri bildirimlerine göre yeni nesil konsol için geliştirilen DualSense, bazı donanım sorunlarıyla karşı karşıya.

PlayStation'a yönelik forum sitelerinde yer alan bildirimlere göre oyuncular, DualSense'in tuşlarının bozulmaya başlamasından aşırı derecede şikayetçi durumdalar. Hatta kimi oyuncular, bozulmanın oyun oynarken meydana geldiğini, oyunun o haliyle kaldığını beyan ediyorlar. Bazı oyuncularsa ne yazık ki ortak bir tuştan şikayetçiler. Bu tuş, pek çok oyunda kritik önem arz edecek olan "R2".

PlayStation 5'in en kritik parçası, kronik olarak sorunlu olabilir mi?

DualSense, önceki nesil kumandalara kıyasla oldukça gelişmiş özelliklere sahip. Bunun en net örneği, dokunsal geri bildirim özelliği. Önceki nesil kumandalarda yer alan titreşim motorlarını terk eden Sony, bu kez çok gelişmiş bir dokunsal geri bildirim sistemi tercih etti. Böylelikle bir oyuncu, oyunu daha iyi bir şekilde hissedebiliyor. Ancak görünüşe göre yaşanmaya başlayan sorunlar, oyuncuların bu keyiften mahrum kalmalarına yol açıyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre yaşanan sorun, yazılım kaynaklı değil. Bu da DualSense'te yaşanan sorunların, güncellemelerle düzeltilemeyeceği anlamına geliyor. Sony, şu ana dek bu konuyla ilgili bir açıklama yapmamış olsa da pek çok oyuncu, DualSense'in kronik sorunlara sahip olabileceğinden tedirginler. Zira şirket, yaşanan sorunu oyuncuların üstüne yıkarsa, binlerce oyuncu yeni bir DualSense almak zorunda kalabilir. Sony, konuyla ilgili bir açıklama yaptığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.