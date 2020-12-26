dbrand, Mat Siyah PlayStation 5 Çerçevesini Tanıttı

Pek çok teknolojik ürün için farklı tasarımlar üreten dbrand, bu kez Sony'ye meydan okuyarak tamamen mat siyah PlayStation 5 çerçevesini tanıttı. Şirket, tanıtım paylaşımında ürünlerin bu yıl sonunda seri üretime gireceğini açıkladı.

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 yeni çıkış yapmışken yeni bir tartışma alevlenmişti. PlayStation 5'in ve DualSense kontrolcüsünün çerçevelerinin özelleştirilebileceği paylaşılmıştı. Bu haberin ardından da Sony'nin bir şirkete PlayStation 5'in özel çerçevelerini üretmeyi durdurması için dava açtığı haberleri gelmişti.

Bugünse Sony'nin daha önce yaptığı yasal hareketine rağmen yeni bir şirket PlayStation 5 özel çerçevelerini tanıttı. dbrand isimli bu şirket, Reddit'te yaptığı paylaşımla birlikte mat siyah PlayStation 5 çerçevesini tanıttı. Şirket, bu paylaşımında aynı zamanda Sony'ye de "Bizi dava et Sony" diyerek rest çekti.

CD Projekt RED'e de gönderme yapıldı:

dbrand'in doğrudan gönderme yaptığı tek şirket yalnızca Sony de değildi. Yeni özel çerçevesini tanıtan şirket, Cyberpunk 2077'yle sahip olduğu ünü zedeleyen CD Projekt RED'e de gönderme yaptı. Şirket, paylaşımında PlayStation 5 çerçevelerini bu yıl sonunda seri üretime alacağını ancak Toronto'daki merkezlerinde yeterli sayıda stok olmadığı sürece sipariş kabul etmeyeceklerini belirtti.

İşte CD Projekt RED'e olan gönderme de tam olarak burada geldi. dbrand, paylaşımında "Eğer CD Projekt RED bize bir şey öğrettiyse o da ürünleri bitmeden satmanın kötü bir fikir olduğudur." cümlesine yer verdi. dbrand'in iki şirkete birden gönderme yaptığı bu paylaşımı pek çok Reddit kullanıcısı tarafından da sevildi.

dbrand'in tanıttığı özel PlayStation 5 çerçevesine dönersek, şirketin çerçevesi üretici kalitesinde bir çerçeve olarak tanımlanıyor. Çerçeve, tamamen mat siyah rengiyle de fazlasıyla şık duruyor. Fakat aslında bu çerçeve dbrand'in oluşturduğu ilk PlayStation 5 özel çerçevesi de değil.

25 Aralık günü ünlü YouTuber Marques Brownlee, dbrand ortaklığıyla 12 Xbox Series X ve 12 PlayStation 5 dağıtacağı yeni bir çekiliş başlatmıştı. Bu çekilişte dağıtılacak olan PlayStation 5'ler de dbrand tarafından mat renkte çerçevelerle donatılmıştı. Aynı şekilde Xbox Series X de özel bir tasarıma sahipti.